نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم من التميمي ماركت وحتي ١٥ من يونيو القادم .. عروض مميزة جدا في المقال التالي

عروض اليوم من التميمي ماركت، يقدم لكم أسواق التميمي ماركت مزيد من العروض والخصومات خلاص شهر يونيو من داخل المملكة العربية السعودية، وسوف تستمر هذه العروض المميزة حتى يوم ١٥ من يونيو القادم فيمكنكم التعرف على أهم العروض والأسعار من خلال الفقرات القادمة ، ونقدم لكم أيضا اقوي عروض الجوالات من لولو هايبر . عروض اليوم من التميمي ماركت سعر ١٠ كيلو من أرز بسمتي سيلا الهندي أبو كأس ٨٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧٣.٩٥ ريال سعودي فهو عرض رائع جدا بادر لشرائه.

ثم يكون كيلو من موز الفلبين فقط بسعر ٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥.٩٥ ريال سعودي، فالموز من أنواع الفواكه المعروفة بقيمتها الغذائية العالية فتناول ثمرة موز واحدة يوميا يمد الجسم بحوالي ١٢% من حاجة الجسم اليومية إلى عنصر البوتاسيوم، وأيضا يحسن من حركة الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف، ويحتوي أيضا علي السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد في إنقاص الوزن، ومضادات أكسدة طبيعية.

بينما تكون عبوة من زبدة الفول السوداني ماركة قودي بسعر ٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٤ ريال سعودي، فهي مغذية جدا خاصة للأطفال لاحتوائها على كثير من الفيتامينات والمعادن، والدهون الصحية ومضادات الأكسدة وتتميز أيضا بطعمها الرائع المحبب لدى الجميع فيمكن تناولها كوجبة إفطار لتمد الجسم بالطاقة.

بينما كيلو من جبن الموتزريلا البقرات الثلاثة بسعر ٢٣.٧٥ ريال سعودي بدلا من ٤١.٠٥ ريال سعودي. أسعار وعروض أسواق التميمي لمنتجات اللحوم والأسماك في يونيو سعر الكيلو من البرجر البقري المصري ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي، كيلو من كفتة الكباب البقري بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٣ ريال سعودي.

بينما يكون سعر الكيلو من كفتة أو كباب لحم الغنم ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٣ ريال سعودي، ثم نقدم لكم كيلو نقانق ألماني بسعر مميز فقط ٣٤ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اليوم من التميمي ماركت وحتي ١٥ من يونيو القادم .. عروض مميزة جدا - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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