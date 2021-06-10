نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية عروض الصيف أوفر وارخص مع أقوى عروض الالكترونيات Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية عروض الصيف أوفر وأحلى على أسعار الالكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية، ونظراً لأن أغلب عملاء هايبر بنده يبحثون عن المبردات والمكيفات مع دخول فصل الصيف وزيادة ارتفاع حرارة الطقس، فإن نشرة عروض بنده الاسبوعية في المملكة العربية السعودية تتضمن عروض اسعار المكيفات بمختلف أنواعها وأحجامها لتتناسب مع أحجام الغرف المخصصة لها، ولذلك يعرض هايبر بنده اليوم أفضل أنواع المبردات لمحبي التبريد الطبيعي، فهي ارخص في السعر من المكيفات سواء مكيف الشباك أو مكيف سبليت، وتتضمن العروض أيضًا أسعار المراوح عالية الجودة والتي تعمل بكفاءة عالية بالدرجة المطلوبة لتحصل على أفضل درجة حرارة لطيفة نسبيًا، كما تُعرض أيضًا مجموعة من الشاشات والجوالات المميزة ضمن عروض الصيف وارخص اسعار، وإليكم صور العروض.

عروض بنده السعودية عروض الصيف

تعرض نشرة العروض الأسبوعية من بنده السعودية مجموعة من أجهزة الصيف المنزلية، والتي تتمتع بجودة عالية وكفاءة ممتازة، كما تعرض أيضًا العروض الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda العديد من العلامات التجارية المنتجة لأفضل أنواع الأجهزة الكهربائية، وذلك بما يتضمنه المبردات الكهربائية وأجهزة المكيفات والمراوح، بالإضافة لأجود أنواع الشاشات التلفزيونية كبيرة الحجم، كما تتضمن العروض أيضًا عروض جوالات هواوي من بنده والعديد من العلامات التجارية، ومن أفضل العروض:

مكيف سبليت من دورا 18100 وحدة بسعر خاص 1699 بدلًا من 2399 ريال سعودية وخدمة توصيل بنده والتركيب مجانًا.

سعر مكيف دورا من نوع سبليت 21500 وحدة بسعر حصري 2199 بدلًا من 2899 ريال سعودي وتمتع بتوصيل بنده وخدمة تركيب مجانية.

سعر مبرد هواء كليك أون 279 بدلًا من 399 ريال سعودي.

عرض خاص على مكيف شباك 18000 وحدة بسعر 1099 ريال سعودي، أما عن مكيف الشباك 22000 وحدة فهو بسعر 1299 ريال سعودي.

عروض جوالات هواوي بندة

إن الجوالات أحد أهم الأجهزة الإلكترونية في العصر الحالي، والتي تتمتع بمواصفات تقنية ممتازة وتُدرج تحت تصنيف فئة الهواتف الذكية المتوسطة من حيث السعر، وأما عن عروض هواوي الجوالات من بندة في أحد أكثر العروض طلبًا في المملكة السعودية، وتضم خصومات الجوالات أيضًا تخفيضات سامسونج بالإضافة إلى نوكيا ولينوفو، وإليكم صور العروض:

جوال هواوي واي 8 بي Y8P، المزود بـ 2 شريحة اتصال من النوع SIM، يحتوي الهاتف على رام 4 جيجا وأما عن الذاكرة الداخلية فتبلغ 128 جيجابايت بسعر 699 بدلًا من 859 ريال سعودي.

سعر الهاتف هواوي Y7A المزود بـ رام 4 جيجا ووحدة تخزين داخلية 128 جيجابايت 729 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 أي Nova 7i المميز الذي عشقه الملايين يتمتع بـ رام 8 جيجابايت ووحدة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر خاص 899 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

كنا مع أقوى عروض الصيف من بندة السعودية في مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، حيث يقدم هايبر بنده ارخص اسعار الهواتف الذكية والشاشات، بالإضافة إلى العديد من المميزات التقنية والتي تلقى إقبالًا كبيراً من مستخدميها، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض حول أكبر متاجر السعودية بجميع أنحاء المملكة.