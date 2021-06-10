نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشترك فى مسابقة الحلم للفوز بربع مليون دولار 2021 مع مصطفي الأغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم من ضمن المسابقات التليفزيونية التي تقدم على قناة mbc والتي يقدمها الأعلامي “مصطفي الأغا”، فمسابقة الحلم ترتبط بسحب على عدة مراحل خلال العام، والسحب القادم يعد السحب الرابع والذي تبلغ قيمة جائزته حوالي 250 ألف دولار أمريكي، فيمكن الفوز من خلال ارسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تشتمل على كلمة “حلم” أو “dreem” .

طريقة الأشتراك فى مسابقى الحلم لعام 2021

يمكن الأن الأشتراك فى مسابقة الحلم عبر الموقع الرسمي بعدة خطوات سنوضحها لكم الأن:

الدخول على الموقع الرسمي لمسابقة الحلم. تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتسابق. الضغط على زر الأشتراك. سوف تصلك رسالة التفعيل والأشتراك على هاتفك الأن. سوف تصلك رسائل تحتوى على بعض الأسئلة يجب الأجابة عليها بشكل صحيح للأشتراك فى مسابقة الحلم.

الجدير بالذكر أيضاً أنه كلما زادت إجاباتك الصحيحة على الأسئلة التي ترسل لك عبر الهاتف، كلما زاد أحتمال فوزك بالجائزة الكبرى وإعلان أسمك بالفوز من الإعلامي “مصطفى الأغا” عبر شاشة mbc.

أرقام الأشتراك فى مسابقة الحلم على mbc

الأمارات: 4848

فلسطين: 37890

البحرين: 94000

السعودية: 65044

العراق : 4734

الكويت: 4141

الأردن: 97989

قطر: 92095

عمان: 91225

العراق: 4734

تونس: 85988

المغرب: 9008

كما أن سعر الرسالة الواحدة لم يتخطى الخمس جنيهات مصرية، أو الخمس ريالات، ويستمر باب الأشتراك مفتوح فى مسابقة الحلم حتى 30 ديسمبر 2021، وسيعلن على أسم الفائز بربع مليون دولار يوم واحد من يوليو القادم.

السحب على نصف مليون دولار فى مسابقة الحلم

يذكر أن السحب الماضي والذي بلغت قيمته حوالي نصف مليون دولار وفاز به المصري “محمد طارق عبدالوهاب” والمقيم فى السعودية، وستكون الجائزة القادمة بقيمة ربع مليون دولار ينتظر إعلان أسم الفائز بها خلال الأيام القيلية القادمة وسيعلن عنه الإعلامي “مصطفى الأغا” عبر شاشة mbc

كما أعلن “الأغا” عن وجود جائزة أخري وهو بيت الأحلام فى أحدى جزر اليونان، مقدم فى مسابقة الحلم، وسيعلن أيضاً على أسم الفائز به، فبادر الأن بالأشتراك وأرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “dreem”، لتزيد من أحتمال فوزك بالجائزة النقدية أو منزل الأحلام.. فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم حول مسابقة الحلم مع مصطفي الأغا.