نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 mbc dream ومفاجأة السحب الجديد في المقال التالي
تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مراسم السحب الجديد على جائزة مسابقة الحلم 2021، والتي تبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي، حيث تتواصل عمليات استقبال طلبات الاشتراك من قبل الآلاف من جميع أنحاء العالم، من أجل تأكيد المشاركة للدخول في السحب، حيث يأمل كل مشترك من الظفر والفوز بالجائزة، أو حتى إمكانية الفوز بجائزة منزل الأحلام التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها أيضًا في نفس اليوم، وهي جائزة جديدة تم ابتكارها خلال العام الجاري، في إطار التنويع في توزيع الجوائز، لتوصيلها لأكبر قدر من المستفيدين.
أرقام مسابقة الحلم
في البداية يبحث الكثيرين عن أرقام مسابقة الحلم، لاسيما أنه لابد من الاتصال بالرقم المرادف لدولتك، أو إرسال رسالة نصية عليه، لضمان تأكيد الاشتراك، لذا ننشر لكم خلال السطور التالية تلك الأرقام المُدرجة أمام كل دولة على حِدها، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك ضمن تلك الأرقام، فيمكن الاتصال على الرقم الدولي الموحد الذي تم توفيره من قبل المسابقة للتواصل من جميع الدول دون استثناء، وإليكم الأرقام:
- أرقام الاتصال من مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
- أرقام الاتصال من العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200
- أرقام الاتصال من فلسطين:
Jawwal 1623
Wataniya 6750
- أرقام الاتصال من سوريا:
MTN 1736
Syriatel 1736
أرقام الاتصال من المغرب:
Inwi 9669
Orange 9669
- أرقام الاتصال من تونس:
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
- أرقام الاتصال من السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
- أرقام الاتصال من الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
- أرقام الاتصال من البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
- رقم موحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).
- أرقام الاتصال من الأردن:
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
- أرقام الاتصال من الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
- أرقام الاتصال من عُمان:
GSM 90434
- أرقام الاتصال من موريتانيا:
Mauritel 1559
طرق الاشتراك في 2021 mbc dream
أما عن طرق الاشتراك في 2021 mbc dream، فيمكنكم الاشتراك من خلال الطريقتين السابقتين، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته والحصول على كافة البيانات المطلوبة، أو الاشتراك من خلال تعبئة النموذج الموجود بالموقع الرسمي للمسابقة، وكتابة رقم الجوال الخاص بك، ثم الموافقة على البنود والشروط ثم موافق.
جدير بالذكر أن آخر موعد للاشتراك في الحلم هو 31 ديسمبر المقبل.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسابقة الحلم 2021 mbc dream ومفاجأة السحب الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.