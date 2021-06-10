مسابقة الحلم 2021 mbc dream ومفاجأة السحب الجديد

تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مراسم السحب الجديد على جائزة مسابقة الحلم 2021، والتي تبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي، حيث تتواصل عمليات استقبال طلبات الاشتراك من قبل الآلاف من جميع أنحاء العالم، من أجل تأكيد المشاركة للدخول في السحب، حيث يأمل كل مشترك من الظفر والفوز بالجائزة، أو حتى إمكانية الفوز بجائزة منزل الأحلام التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها أيضًا في نفس اليوم، وهي جائزة جديدة تم ابتكارها خلال العام الجاري، في إطار التنويع في توزيع الجوائز، لتوصيلها لأكبر قدر من المستفيدين.

أرقام مسابقة الحلم

في البداية يبحث الكثيرين عن أرقام مسابقة الحلم، لاسيما أنه لابد من الاتصال بالرقم المرادف لدولتك، أو إرسال رسالة نصية عليه، لضمان تأكيد الاشتراك، لذا ننشر لكم خلال السطور التالية تلك الأرقام المُدرجة أمام كل دولة على حِدها، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك ضمن تلك الأرقام، فيمكن الاتصال على الرقم الدولي الموحد الذي تم توفيره من قبل المسابقة للتواصل من جميع الدول دون استثناء، وإليكم الأرقام:

أرقام الاتصال من مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

Etisalat 95450 Vodafone 95450 Orange 95450 أرقام الاتصال من العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 1200 أرقام الاتصال من فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750

Jawwal 1623 Wataniya 6750 أرقام الاتصال من سوريا:

MTN 1736

Syriatel 1736

أرقام الاتصال من المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669

MTN 1736 Syriatel 1736 أرقام الاتصال من المغرب: Inwi 9669 Orange 9669 أرقام الاتصال من تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 ORANGE 85988 أرقام الاتصال من السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

Mobily 650444 Zain 755505 Zain 755505 Mobily 650444 LEBARA 313131 Virgin Mobile 300300 Thuraya 0088216101074 أرقام الاتصال من الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636

Etisalat 6070 Du 3636 أرقام الاتصال من البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

Batelco 94000 VIVA 98885 VIVA 98885 Batelco 94000 رقم موحد من جميع الدول: (GSM 0088216101092).

أرقام الاتصال من الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

Orange 98880 Umniah 98858 Zain 98858 70 أرقام الاتصال من الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

Zain 96922 VIVA 50640 GSM 4141 gsm 4141 أرقام الاتصال من عُمان:

GSM 90434

GSM 90434 أرقام الاتصال من موريتانيا:

Mauritel 1559

طرق الاشتراك في 2021 mbc dream

أما عن طرق الاشتراك في 2021 mbc dream، فيمكنكم الاشتراك من خلال الطريقتين السابقتين، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته والحصول على كافة البيانات المطلوبة، أو الاشتراك من خلال تعبئة النموذج الموجود بالموقع الرسمي للمسابقة، وكتابة رقم الجوال الخاص بك، ثم الموافقة على البنود والشروط ثم موافق.

جدير بالذكر أن آخر موعد للاشتراك في الحلم هو 31 ديسمبر المقبل.