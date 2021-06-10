نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الاضحى المبارك في مصر والسعودية 2021 – 1442 فلكيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الاضحى المبارك في مصر والسعودية 2021، والمملكة العربية السعودية قد يأتي في كل عام في اليوم 10 من شهر ذي الحجة، وقفة عيد الاضحى المبارك قد تكون يوم 10 من شهر ذي الحجة، وفي هذا الوقت يستعد جميع المسلمين بكافة أنحاء العالم للذهاب للحج وزيارة بيت الله الحرام وهي فريضة فرضها الله على جميع المسلمين لمن يقدر، ويستطيع، لذلك وتساءل عدد كبير من الأشخاص على الموعد الرسمي للحصول على إجازة الأضحى المبارك داخل مصر والسعودية لذا سوف نتعرف عن كافة الحسابات الفلكية من خلال مقالنا هذا.

موعد عيد الاضحى المبارك في مصر والسعودية 2021

تعتبر الحسابات الفلكية اعتدت أيضا أن تعمل في الموعد الرسمي لعيد الاضحى المبارك داخل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي في عام 2021 يوافق يوم الثلاثاء 20 من يوليو لعام 2021 وهو الموعد الرسمي لعيد الاضحى المبارك لذلك الوقفة قد تكون يوم الاثنين 19 من شهر يوليو لعام 2021، لذا قدم الإعلام مؤخرا من خلال دار الإفتاء المصرية، أن الموعد الرسمي لعيد الاضحى المبارك لعام 2021 سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو والتي يوافق أيضا 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442.

كيف نعرف أول أيام عيد الأضحى

تعرف ان الشهور الهجرية دائما قديمة، بخطوتين لا ثالث لهما الاول خطوة هي أن يقوموا برؤية الهلال وهذا يعمل على إتمام الشهر 30 يوم لذلك قال عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشهْرُ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا ثُم عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ»

لكن تم التأكيد أيضا من خلال دار الإفتاء المصرية، أن الخطوات التي يتم اتخاذها قبل بداية عيد الأضحى المبارك لا تقتصر على هذا الشهر فقط ولكن يجب اتخاذها في جميع الأشهر الخاصة الشرعية الإسلامية؛ وهذا للرؤية الوصول إلى تحديد الأشهر ولكن قد يتعرف على هذه الرؤيا، وذلك من خلال اللجان الشرعية لعدم وجود أي خلل في الشريعة فما إثبات الرؤية قبل بداية الشهر.