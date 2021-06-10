نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على منتجات الصحة والجمال حتى 15 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية تتضمن مختلف أنواع منتجات الصحة والجمال، وذلك في نشرة عروض بنده التي أطلقت عليها عروض الصيف بأقوى الخصومات، وأسعار لا تقاوم، لذلك استفيدوا من تخفيضات هايبر بنده hyper panda وبادروا بشراء منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم، ومنتجات النظافة الشخصية بشكلٍ عام بأفضل الأسعار، وذلك في الفترة ما بين 9 يونيو 2021 وحتى 15 يونيو.

عروض بنده الأسبوعية

عروض الصيف في بنده تشتمل على منتجات الصحة والجمال بما فيها من منتجات للشعر والعناية به، فنجد الزيوت الطبيعية التي تُستخدم في إجراء حمام زيت للشعر، وهو ما يعود بالنفع على الشعر حيث يمنحه نعومة ولمعان مذهل، كما نجد الزيوت والكريمات التي توضع للشعر عند تصفيفه، بالإضافة إلى كريمات صبغ الشعر، وذلك بمختلف الألوان، وفيما يلي نتناول أقوى تخفيضات منتجات العناية بالشعر.

زيت جوز الهند عضوي 500 مل من دابر، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 82.50 ريال سعودي.

عرض 1+1 من كريم صبغ الشعر من كوليستون، بسعر 24 ريال سعودي بدلًا من 48 ريال سعودي.

كريم الشعر من جي كازانوفا، وزن 300 جرام، بسعر 8.25 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

عروض بنده لهذا الأسبوع تقدم أفضل منتجات العناية بالجسم من كريمات مرطبة للجسم، والتي تقي البشرة من الجفاف، وتجعل الجسم أكثر نعومة، وفي نفس الوقت تعمل على تعطيره، حيث تتميز هذه الكريمات بروائح مميزة وفريدة من نوعها، كما تتوافر مزيلات العرق في تخفيضات بنده سواء كانت بخاخ أو رول اون، فهى تخلصك من رائحة العرق الغير محببة.

لوشن جونسون للجسم، حجم 250 مل، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

لوشن دوف للجسم، بسعر 22.95 ريال سعودي.

بنده السعودية

نعرض لكم أقوى عروض الصيف في بنده السعودية على منتجات العناية بالبشرة، فمع قدوم فصل الصيف تحتاج البشرة إلى ماسكات منعشة؛ لتستعيد حيويتها ونضارتها، ومنتجات تنظف البشرة بعمق، وتعمل على تفتحيها.

عرض خاص على عبوتين من جل الصبار هيمالايا، المخصص لتنظيف الوجه، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلًا من 65.90 ريال سعودي.

غسول لتفتيح الوجه من نيفيا، 100 مل، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

العناية بنظافة الأسنان أمر ضروري؛ للحفاظ على لونها الأبيض وحمايتها من التسوس، ويوفر لكم هايبر بنده خيارات عديدة للاختيار من بينها حسب ما يناسبك، حيث يوجد أنواع مختلفة من معجون الأسنان، فمنها ما يعمل على تبييض الأسنان، أو يتناسب مع الأسنان الحساسة، وهناك أنواع أخرى تُساعد في ترميم اللثة ومينا الأسنان، بالإضافة إلى عروض مغرية على فرش الأسنان.