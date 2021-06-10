نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأماكن والمعالم السياحية في مرسى مطروح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مرسى مطروح من أهم الأماكن وأفضلها للسياحه الداخلية، التي يذهب إليها المصيفين كل عام للاستمتاع ىالمناظر الخلابة، منها شاطئ حمام كليوباترا، و الممشى الزجاجي. وشاطئ الغرام، الذي سمي على اسم الفيلم الشهير الذي غنت فيه ليلى مراد، أغنيتها الشهيرة (يا ساكني مطروح جنية في بحركم). ومن أشهر الشواطئ أيضاً عجيبة، وهي اسم على مسمى، وتعتبر مطروح جنة وروح، لمن يذهب لزيارتها وتشتهر مدينه السحر والجمال، كما ذكر في القرآن الكريم في سورة التين (التين والزيتون)، ولهم مذاقهم الخاص سبحان الخلاق. وتشتهر أيضاً باللب الأبيض وزيت الزيتون، والبطيخ، وتتميز بالتوابل، والأعشاب برائحتها المميزة. والبلح، والتمور الجافة، والنعناع الناشف الصحراوي.

أفضل المزارات السياحية في مرسى مطروح

كما تتميز بشواطئها الهادئة ورمالها الناعمة البيضاء ومائها الفيروزي. ومن أشهر شوارعها سوق إسكندرية، الذي تتواجد فيه محلات العطارة واللب والتسالي، والأسماك الطازجة، وأيس كريم عزة الشهير، وسوق ليبيا، يتميز أيضاً بوجود العطار الجافة الصحيحة ومحلات الملابس.

وتتميز جمهورية مصر العربية بتعدد المدن السياحية الساحلية التي يمكن زياراتها والاستمتاع بها ومن بينها محافظة مطروح ومدينة شرم الشيخ ومدينة دهب وغيرها الكثير.

شاطئ عجيبة



يتميز الشاطئ بالجبال المرتفعة والمياه الصافية الزرقاء المدرج لونها. والصعود إلى الصخور لالتقاط الصور التذكارية ولمشاهدة البحر من أعلى مكان مرتفع أو الاسترخاء أمامه أو التجول للاستمتاع بجمال عجيبة.

شاطئ كليوباترا

يشتهر شاطئ كليوباترا بصخرة كبيرة والتي كانت تستحم فيه الملكة كليوباترا. وكانت تستخدم الشاطئ كالحمام. ثم عرف بعد ذلك بحمام كليوباترا. وفي الآونة الأخيرة قامت وزارة السياحة بإنشاء الممشي الزجاجي الشهير لتنشيط السياحة الداخلية المؤدي إلى الحمام مباشرة.

شاطئ روميل

هو من أهدي الشواطئ بمحافظة مطروح ويبحث كثير من الأسر على شاطئ أمن بالنسبة لسلامة أطفالهم

شاطئ الليدو

هو من أشهر الشواطئ في مرسي مطروح يذهب إليه المصيفين للاستمتاع بالمياه الصافية الزرقاء. حيث يتواجد محلات للوجبات الجاهزة على كل شاطئ. ويعشق بعض الأشخاص التنزه والسهر على الكورنيش في المساء.

شاطئ الأبيض

يتميز بأمواجه العالية لمن يعشق المغامرة ويتميز بالهدوء أيضاً. وسمي بهذا الاسم لبياض لون رماله وصفاء مياهه. حيث تتميز مياهه باللون الفيروزي والرمال البيضاء الناعمة وتقع غرب مدينة مرسي مطروح. وتسمى مالديف مصر ويوجد على الشواطئ الألعاب الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.