شوف عروض العثيم اليوم خصم يصل ل 50% لمدة 4 أيام ألحق التخفيضات

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عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، العثيم من أشهر المتاجر الموجودة داخل المملكة العربية السعودية حيث أنه يقدم عروضاً تصل إلى 50% على كافة المنتجات المقدمة منه سواء كانت اللحوم أو الألبان أو الدواجن أو غير ذلك، وفي هذا المقال سنعرض إليكم أبرز العروض المقدمة منه. عروض العثيم الأسبوعية خصومات أسواق العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم زيت شمس دوار الشمس وصل سعره إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم صدور دجاج طرية 1 كجم وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 30 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين حليب أنكور بودرة كيس وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 86.95 ريال سعودي.

تونة هناء خفيف وصل سعرها إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.25 ريال سعودي.

جبن المراعي كريم وصل سعره إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 30 ريال سعودي.

شاي ليبتون أكياس وصل سعره إلى 15.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 29.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على اللحوم: عروض العثيم الاثنين لحم غنم سواكني بالعظم وصل سعره داخل متجر العثيم إلى 51.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم لحم غنم روماني بالعظم وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر لحم عجل بلدي بدون عظم داخل العثيم وصل سعره إلى 45.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم بلغ سعره بعد العرض إلى 35.95 ريال سعودي.

لحم حاشي طازج بدون عظم وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي.

أرجل دجاج التنمية طازج وصل سعره إلى 59.95 ريال سعودي.

كبده دجاج التنمية طازج وصل سعره إلى 4.50 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني وصل سعره إلى 35.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم خصم يصل ل 50% لمدة 4 أيام ألحق التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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