نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% أقوى تخفيضات فصل الصيف في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية السعودية، العثيم يقدم عروضه الأسبوعية لعام 2021 وأفضل الخصومات كل أسبوع، من خلال مقال اليوم سنتعرف على بعض المنتجات التي تم التخفيض عليها من أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية، بعد تقديم خصومات كبيرة على منتجات رمضان (مثل التمر والياميش وقمر الدين)، من أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية مع اقتراب شهر رمضان لتنال رضا العملاء الكرام. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على منتجات الأطعمة المختلفة: عروض العثيم اليوم عسل هالي صافي بسعر 20.95 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم تونة فيكتو خفيف ساندويتش، وزن 185 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم زيت هالي دوار الشمس، عبوة حجم 1.8 لتر، بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

بطاطس تاستو رفيعة، وزن 2500 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال سعودي.

مشروم تان كامل، شرائح وزن 400 جرام، فقط بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

كاكاو باتو بودرة، حجم 227 جرام، فقط بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على حمص اديليا حب زجاج، وزن 560 جرام، بسعر 11.50 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم ذرة تيستي حلوة، عدد 3 حبات، وزن 340 جرام، بسعر 7.25 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي.

خصومات العثيم مهلبية هالي عدد 12× 85 جرام، بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 14.90 ريال سعودي.

قشطة هالي، بسعر 95 جرام، فقط بسعر 1.75 ريال سعودي بدلاً من 3.25 ريال سعودي.

أرز هالي برمل هندي، وزن 10 كيلو جرام، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% أقوى تخفيضات فصل الصيف - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% أقوى تخفيضات فصل الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.