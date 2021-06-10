نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الجمعة 11 يوينو 2021 مهرجان الطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم التي ينتظرها العديد من المواطنين حيث تعد من افضل العروض التي تقدم جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية بخصومات كبيره للغايه حيث تصل إلى 50% لذالك هناك إقبال كبير للاستفادة من تلك الخصومات حيث تقدم عروض العثيم افضل المنتجات و الجوالات بمختلف أنواعها وجميع أنواع الشاشات التليفزيونية

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي معجنات مشكله و بيتزا قطع صغيره و بيتي فور و كيك و بسكويت فاخر بسعر 14.95 ريال سعودي و تورته صغيره و حلويات شرقيه و بسكويت بالتمر كما تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع أنواع الزيوت حيث تقدم زيت الزيتون الطبيعي بسعر 8.95 ريال سعودي و زيت عباد الشمس و زيت الذره ارز بسمتي فاخر بسعر 48.95 ريال سعودي و جميع أنواع المشروبات الغازيه.

تضم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه الطازجة الكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي و البرتقال و الأناناس و الخوخ السكري و البرقوق و التمر و الليمون و المانجو بخصومات كبيره حيث تصل إلى 50% كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات المقدمة في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم.

كانت هذه عروض العثيم اليوم 11 يونيو التي قدمناها لحضراتكم من حلال مجله العروض والتي تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية كاللحوم و الأسماك وجميع أنواع البقوليات والمكسرات و والفواكه والخضروات و وجميع أنواع المنظفات حيث تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء كي يستفيد الجميع من الاستفادة من تلك التخفيضات التي تقدمها عروض العثيم في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية.