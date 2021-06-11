نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول othaim لمدة 5 ايام فقط حتى 15 يونيو بخصم 50% في اسواق العثيم ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في السعودية تم طرحها بمناسبة افتتاح الفروع الجديدة، والتي تستمر لمدة 5 ايام فقط حتى 15 يونيو بخصم 50% في اسواق العثيم ماركت othaim ، وتميزت خصومات هذا الأسبوع بأنها ضمت مختلف أنواع الأغذية التي يزداد طلبها في الأسواق، كما تجدون بها قسم خاص بأسعار الجوالات وتخفيضات الأجهزة المنزلية.

عروض العثيم مول othaim لمدة 5 ايام فقط حتى 15 يونيو بخصم 50% في اسواق العثيم ماركت

عروض العثيم الترويجية نقدمها لكم في التالي بأسعار مميزة جدة بمناسبة الإفتتاح لمزيد من فروع عبدالله العثيم بالرياض، وطريق الثمامة، وحي الصحافة، وهذا تحت شعار “الآن نحن أقرب إليك”، وبهذه المناسبة تستمر الخصومات في سوبر ماركت العثيم othaim market لمدة 5 ايام فقط وحتى يوم 15 يونيو 2021 بخصم يصل إلى 50% من العثيم عروض الأغذية.

عروض العثيم

الخصومات التالية تجدوها في كلٍ من كتالوج عروض أسواق العثيم الأسبوعية، و عروضات العثيم اليوم التي إنطلقت بمناسبة الإفتتاح الجديد، حيث أن بها أسعار مختلف السلع الغذائية، من سكر، وعلب التونة، وزيت الطعام، ومنتجات الألبان.

تونة حدائق كاليفورنيا خفيف 170 جم 3 عبوات بسعر 9.95 ريال سعودي.

زيت عافية دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي.

دوار الشمس 2×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي. سكر الاسرة ناعم 10 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.

العثيم مول

اما التخفيضات التالية فهي تكملة لما سبق ذكره من اسعار السلع لكن يزيد عليه منتجات الشاي، ومساحيق عسيل الملابس، ومنتجات العناية بالشعر، وغيرهم الكثير، وأسعار السلع في خصومات العثيم مول هي كالتالي.

شاي ربيع المذاق الاصلي اكياس 150 حبة بسعر 12.95 ريال سعودي.

المذاق الاصلي اكياس 150 حبة بسعر 12.95 ريال سعودي. معجون طماطم هاينز heinz 135 جرام 7+1 مجانا بسعر 49.95 ريال سعودي.

135 جرام 7+1 مجانا بسعر 49.95 ريال سعودي. صابون تايد tide مركز الاصلي 2.5 كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم

اللحوم والدجاج لهم صفحة خاصة في خصومات اسواق العثيم الجديدة، والتي قد بدأت في يوم الأربعاء الماضي 9 يونيو 2021، وهذا لأنهم من الأغذية التي يحبها معظم أبناء الزطن العربي، فنادرًا ما تخلو منهما وجبة الغداء.

لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 49.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني بالعظم بسعر 45.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم ماركت قدمناها لكم بأسعار خاصة جدًا، بمناسسبة إفتتاح فروع جديدة بالمملكة، وبهذا يزداد توسع اسواق العثيم في الوطن العربي، حيث ضمت التخفيضات أحدث أسعار سلع العثيم سوبر ماركت ، وتابعونا لمعرفة أكبر التخفيضات في متاجر السعودية الشهيرة على الجوالات والإلكترونيات.