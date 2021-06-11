نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير على الحقائب ومستلزمات السفر في المقال التالي
الكثير منا يحتاج إلى حقائب سفر بجودة وخامة عالية ضد عيوب الصناعة ولهذا السبب نوفر لكم أقوى عروض مكتبة الجرير على الحقائب ومتعلقات السفر التي تسهل عليكم الانتقال ووضع المتعلقات بطريقة منظمة وبشكل آمن فبفضل تقنية القفل الذي يساعدك على حماية أغراضك من السرقة أو الضياع، لا تفوت الفرصة واحصل الآن على كل ما تريد من مكتبة جرير بأقل سعر ممكن.
عروض مكتبة الجرير على الحقائب ومتعلقات السفر
توفر لكم مكتبة جرير عروض على الحقائب الصغير ( حقائب اللاب توب) بخامة متينة ضد القطع أو التلف تابع معنا أحدث العروض الأسبوعية واليومية:
- حقيبة سفر 4 عجلات باللون الذهبي الوردي بحجم مناسب وضمان عام من الجرير
العلامة التجارية سامسونايت Evoa بسعر لا يصدق 1369 ريال.
- كما يوجد من تلك الحقيبة اللون الأسود مع ضمان عام بسعر 1369 ريال.
- حقيبة ذكية للأمتعة وجهاز اللاب توب مقاس 16.4 بوصة من سامسونايت
بضمان 12 شهر من الجرير باللون الأسود بسعر 1199 ريال.
- كما يوفر أيضًا عرض مميز على حقيبة المستندات الأنيقة من سامسونايت open road باللون الأسود
بضمان 12 شهر من جرير بسعر لا يصدق 779 ريال.
عروض مكتبة الجرير على حقائب الظهر
- حقيبة ظهر مناسبة لجهاز 15.6 بوصة من سامسونايت open road متوفرة باللون الأسود مع ضمان 12 شهر بسعر 739 ريال.
- كما يوفر حقيبة الظهر الأنيقة للسفر والرحلات من سامسونايت Sefton باللون الأسود
مع ضمان 12 شهر بسعر 739 ريال.
- حقيبة مستندات بتصميم فائق الجودة مع عدد 2 جيوب أمامية من سامسونايت Sefton
متوفرة باللون الأسود بضمان 12 شهر بسعر لا يصدق 879 ريال.
- كما يوفر عرض على حقيبة المستندات الأنيقة باللون البني مع ضمان 12 شهر من الجرير بسعر 205 ريال.
- حقيبة سفر مزودة بـ 4 عجلات سامسونايت Sefton متوفرة باللون الأسود للأمتعة وجهاز اللاب توب
مع ضمان 12 شهر من الجرير بسعر 1400 ريال.
- حقيبة الكتف من روكو الأنيقة المتوفرة باللون الأزرق
مع وجود جيب أمامي بسحاب بسعر مذهل 99 ريال مع ضمان 12 شهر من الجرير.
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