شوف أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s

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عمر شويل - جدة أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s، تعد سلسلة مطاعم ماكدونالدز في المركز الأول على مستوى في عالم في تقديم وجبات البرجر الشهية، ولذلك وجدت الفروع الخاصة بها نجاح باهر في الوطن العربي على وجه أخص في المملكة السعودية، حيث أنها المفضلة لدي الكبار والأطفال وخصوصًا لما تقدمه من مذاق مميز والعاب وهدايا لهم.

أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s

يبحث الجميع عن أحدث وأهم عروض مطاعم ماكدونالدز لأنها الوجبات الخاصة بها هي التي يفضل العائلات تناولها عند الخروج من المنزل، أختصاراً للوقت وضمان الحصول على طعام شهي وذات جودة عالية، ولذلك جمعنا لكم اليوم أحدث عروض ماكدونالدز السعودية .

عرض منيو التقفيلة

هذا العرض مناسب جداً للعائلات من خلال هذا العرض ادفع فقط 6 ريال زيادة على وجبة تريد الحصول عليها وأحصل معاها على ماك فلوري بارد 6 قطع تشيكن ماك ناجتس و أضف 4 ريال وسوف تحصل مع الوجبة على 4 قطع ماك ناجتس تشيكن ستربس.

عرض ماك راب دجاج

وجبات التوفير من ماكدونالدز السعودية McDonald’s

يمكن مع ماكدونالدز الحصول على العديد من الوجبات الشهية بأسعار موفرة جداً جمعنا لك أفضل هذه العروض على أكثر سندوتشات ماكدونالدز مبيعًا.

وجبة بيج تايستي الشهيرة عادي أو بالمشروم مع كوكاكولا أو أي مشروب بارد أخر من اختيارك بطاطس مقلية بسعر 21 ريال سعودي فقط.

وجبة جراند تشيكن ديلوكس لعشاق الدجاج الحار مع بطاطس ماكدونالدز اللذيذة ومشروب بارد بسعر 21 ريال.

وجبة بيج ماك لحم أو دجاج وزن 524 جرام، مكونة من 2 قطعة دجاج أو لحم 2 قطعة خبز بالسمسم وصلصة بيج ماك، والجبنة الأمريكية وقطع الخيار المخلل، مع مشروب بطاطس بسعر 15 ريال فقط.

تشيكن ماك عادي أو حار وزن 539 جرام مع مشروب وبطاطس بسعر 16 ريال.

ماك عربي وزن 536 جرام مكونة من 2 قطعة دجاج مشوي مع وطماطم وصلصة الثوم داخل الخبز العربي الشهي، مع مشروب وبطاطس مقرمشة بسعر 17 ريال فقط.

وجبة كوارتر باوندر بالجبنة لحم وزن 544 جرام، مع بطاطس مقلية ومشروب بسعر 16 ريال فقط.

وجبة قطع تشيكن ماك ناجتس حار أو عادي، مكونة من 9 قطع دجاج، وصوص مميز مع بطاطس ومشروب، بسعر 18 ريال.

وجبة جراند تشيكن سبيشال، وزن 911 جرام، مكونة من قطعة دجاج مقرمشة سميكة مع الخس والطماطم، مع 2 شريحة جبنة إيمنتال، وشريحة تركي كبيرة مع صلصة شهية داخل الخبز الطازج، مع بطاطس مقلية ومشروب شهي بسعر 21 ريال.

عروض ماك كافيه بنص السعر

يمكن الحصول على أي مشروب لذيذ من مشروبات ماكدونالدز بخصومات 50% تعرف على أفضل هذه العروض.

سموثي الفراولة والموز بسعر 9.50 ريال سعودي فقط، وسموثي المانجو بسعر 9 ريال، ماكياتو مثلج بالكراميل بسعر 7.50 ريال.

ايس امريكانو بسعر 5 ريال، ايس موكا بسعر 7.50 ريال، ايس لاتيه بسعر 6 ريال فقط، وايت موكا مثلج بسعر 7.50 ريال

كراميل فرابيه بسعر 8 ريال، موكا فرابيه بسعر 8 ريال، شوكولاتة اوريو فرابيه بسعر 8.50 ريال، فانيلا اوريو فرابيه بسعر9 ريال.

عروض الفترة المحدودة من ماكدونالدز

تقدم سلسلة مطاعم ماكدونالدز العديد من العروض الرائعة منها عروض مستمرة لفترة غير محدوة ومنها عروض لفترة محدودة على أشهي وأفضل الوجبات التي يعشقها الجميع، ومن أهم هذه العروض الأتي:

بيري بيري دجاج مكون من خبز وطمام وخس و 2 قطعة دجاج وشريحة تركي، مع البطاطس المقرمشة ومشروب بسعر 11 ريال فقط.

سبايسي تشيكن برجر مكون من خبز القمح وشريحة دجاج مقرمش سمكية حارة وصلصة الخردل وطماطم وخس شريحة جبنة إيمانتال بسعر 7 ريال.

جمع نقط مع برنامج المكافآت

تقدم مطاعم ماكدونالدز العديد من المفاجأت لاعملائها دائمًا، ولذلك حرصت على طرح برنامج المكافآت والذي يسمح لك بأن تحصل على تشيكن ماكدو وماك فلوري ماك ناجتس مجانًا، وذلك عن طريق طلبك لأي أوردر من أي فرع من فروع McDonald’s، أو إسترداد عروض من على التطبيق الخاص بهم عن طريق جهاز الطلب الذاتي، الـDrive – Thru، أو من داخل الفرع، فقط يجب عليك مسح الـQR Code الذي سوف يظهر على شاشة جوالك، وبذلك يمكنك جمع نقاط كافية ثم استبدالها بأي من منتجات المكافآت الموجودة بالصورة الخاصة بالعروض من على التطبيق.

هكذا نكون قدمنا أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s