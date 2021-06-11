شوف عروض اليوم من هايبر ماركت نستو بالمنطقة الشرقية تستمر إلى 12 يونيو

عروض هايبر ماركت نستو بالمنطقة الشرقية، قامت أسواق نستو في المنطقة الشرقية بالإعلان عن بدء عروض الأسبوع بعنوان صفقات الأحذية الضخمة فنجد أن عروض الأسبوع من نستو هايبر ماركت هي على الأحذية بجميع أنواعها والتخفيضات وأسعار رائعة لا تقبل منافس حيث نحتاج للأحذية طوال الوقت وخاصةً الأحذية المريحة لهذا إليكم مجلة عروض نستو هايبر ماركت على الأحذية.

عروض أسبوعية من نستو هايبر ماركت

تقدم عروض أسواق نستو في هذه الفترة على مختلف أنواع الأحذية للكبار والصغار والنساء والرجال الأحذية المنزلية والخارجية الكلاسيك والكاجوال وتأتي العروض كالآتي:

حذاء رجالي كاجوال جلد لون أبيض أو كحلي بسعر 69 ريال بدلًا من 86 ريال.

سنيكر نسائي رياضي مبطن لون رمادي أو كحلي أو أبيض بسعر 59 ريال بدلًا من 79 ريال.

حذاء رجالي فورمال من آيدن لون أسود سعره 39 ريال بدلًا من 49 ريال.

سنيكر رجالي رياضي مبطن لون كحلي أو أسود في أحمر بسعر 25 ريال بدلًا من 39 ريال.

حذاء رجالي كاجوال من FW بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال.

أحذية نسائية رياضية مبطنة ألوان متعددة وردي وكحلي سادة وكحلي في أبيض بسعر 29 ريال بدلًا من 39 ريال.

حذاء بناتي بألوان رمادي أو أبيض أو كحلي سعره 25 ريال سعودي بعد الخصم 20 ريال سعودي.

كوتشي نسائي بلون رمادي سادة أو أوف وايت سادة أو أسود في فوشيا سعره 25 ريال بدلًا من 32 ريال.

حذاء رجالي فورمال 5 seasons لون جملي ولون أسود بسعر 29 ريال بدلًا من 49 ريال.

سنيكر رجالي رياضي لون أسود أو كحلي أو رمادي بخطوط برتقالية اللون سعره 29 ريال بدلًا من 54 ريال.

مدة عروض نستو هايبر ماركت

أعلنت أسواق نستو منذ يوم 27 مايو الماضي عن بداية أول أيام عرض الصفقات الضخمة على الأحذية لجميع العملاء وتستمر هذه العروض إلى يوم 12 يونيو وبذلك نجد أن مدة عروض نستو لهذا الشهر تظل 17 يومًا ومن خلال موقع أسواق نستو الرسمي يمكن متابعة أحدث العروض المعلن عنها بجميع فروع أسواق نستو وليس المنطقة الشرقية فقط.