نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السحب على 250.000$ للفوز فى مسابقة الحلم 2021 وأرقام الأشتراك لجميع الدول mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد السحب على ربع مليون دولار فى مسابقة الحلم المقدمة على شاشة mbc مع الإعلامي مصطفي الأغا، تلك المسابقة التي أصبحت اليوم تحظى بأهتمام كبير فى جميع الدول حول العالم، فالسحب السابق جاء بنصف مليون دولار وفاز بيه مواطن مصري يقيم بالسعودية يدعي “محمد عبدالوهاب”، ويتمني اليوم جميع المشتركين أن يحالفهم حظهم للفوز بالجائزة القادمة.

أرقام الأشتراك فى مسابقة الحلم 2021 للفوز بربع مليون دولار

من مصر: 95450 وتبلغ قيمة الرسالة الواحدة حوالي خمسة جنيهات مرية فقط، من العراق: 2180، من الأردن: 98880، من موريتانيا: 1559، من سوريا : 1736، من المغرب: 9669

أو يمكن الأتصال على الرقم الموحد 008216101092، وذلك فى حالة عدم تواجد اسم دولتك ضمن الدول المتاحة للأشتراك، ومتابعة عملية الأشتراك عبر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم على الأنترنت، والأجابة على الأسئلة التي سترسل لك عبر هاتفك المحمول لزيادة أحتمال فوزك بربع مليون دولار أو منزل الأحلام فى أحدى جزر اليونان.

الاشتراك فى مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الأغا على mbc

سنوضح لكم الأن خطوات الأشتراك فى مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا المقدمة على شاشة mbc

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لمسابقة الحلم.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتسابق.

الضغط على كلمة الأشتراك.

سوف تصلك رسالة بالتفعيل على هاتفك لأستكمال عملية الأشتراك.

وستصلك رسائل ببعض الأسئلة يجب الإجابة عليها بشكل صحيح.

وكلما زادت إجاباتك الصحيحة زاد أحتمال فوزك وسحب أسمك فى الجائزة القادمة.

موعد السحب على 250.000$

لم يتم تحديد موعد محدد حتى الأن لسحب القادم على جائزة الربع مليون دولار، فقط قوم بالأشتراك فى المسابقة فلا يزال الأشتراك متاح حتى شهر ديسمبر القادم، فقط قوم بإرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “dreem” الآن على الأرقام الموضحة سابقاً أو على الرقم الموحد للأشتراك فى المسابقة، والأجابة على الأسئلة التي ستصلك على هاتفك وانتظر إعلان اسمك من الإعلام “مصطفي الأغا” على شاشة mbc بالفوز بـ250.000$ وتحقيق حلمك.

نتمنى لجميع المشتركين الفوز وتحقيق أحلامهم، وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بمسابقة الحلم التي سنقوم بالرد عليها فورا الآن.