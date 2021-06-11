نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم اليوم وحتي الثلاثاء 15 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم والتي ينتظرها العديد من الأشخاص في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تقد عروض العثيم جمع المنتجات والسلع الغذائية كالفواكه والخضروات و اللحوم والبقوليات وجميع انواع المعلبات والمكسرات و الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وجميع أنواع الجوالات بخصومات تصل إلى 50% في جميع متاجر وأسواق عب دلله العثيم كي يستطيع جميع المواطنين من الاستفادة من تلك الخصومات.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي العديد من السلع الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه كالموز بسعر 1.90 ريال سعودي و حليب المراعي بسعر 38.95 ريال سعودي و شامبو بسعر 8.50 ريال سعودي و ارز بسمتي بسعر24.95 ريال سعودي وزيت للطهي بسعر 34.50 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي أرز وايت سون بسعر 18.95 ريال سعودي و مياه للشرب بسعر 9.95 ريال سعودي

تشمل عسل نحل طبيعي بسعر 44.50 ريال سعودي و كريمه بالفراوله و الشوكلاته بسعر 14.95 ريال سعودي كل ذالك تقدمه عروض العثيم في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في مختلف المدن مكه والرياض و المدينة بخصومات كبيره للغايه كما تضم أيضا قشطه المراعي بسعر 10.95 ريال سعودي و فول مدمس بسعر 8.95 ريال سعودي و مكرونه بسعر 8.95لا ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي الحليب الصافي كامل الدسم و المايونيز وجل الاستحمام ومرطب نيفا للبشره ومناديل الوجه و وبراد الماء.

كانت هذه عروض العثيم اليوم التي قدمناها لحضراتكم من خلال هذا المقال كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات التي تقدمها عروض العثيم علي العديد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية حيث ينتهي هذا العرض 15 يوينو في جميع المتاجر والأسواق فسارعو في الاستفادة من تلك الخصومات قبل نفاذ الكميه المحددة.