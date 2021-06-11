شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا اليوم متجر اكسترا يعرف بأنه أفضل متجر متخصص في بيع الهواتف الذكية وبأسعار جيدة جداً أي تناسب فئات المجتمع السعودي، ومن أفضل الهواتف التي تباع داخل متجر اكسترا “هاتف تكنو سبارك، سامسونج، لينوفو، والآيفون” وغيره من أنواع الهواتف المتصدرة، وإليكم في السطور الآتية أفضل أسعار الجوالات.

عروض اكسترا 2021م

قامت سلسة فروع اكسترا بعمل عروض فصل الصيف لعام 2021 على العديد من المنتجات التي يطلبها العملاء بشكل مستمر وذلك بأسعار مخفضة لكي يتمكنوا من شراء كافة احتيجاتهم من الماركت كل ما عليك هو الدخول على الموقع الخاص بمتجر اكسترا أو الذهاب لأقرب فرع من فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 599 ريال سعودي. هاتف سامسونج إيه 01 كور، 4 جي بسعة حجم “16 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 329 ريال سعودي. وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 02، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 425 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف تكنو 6 جو، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 379 ريال سعودي. هاتف تكنو سبارك 6 جو، 4 جي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 449 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم