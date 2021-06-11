نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم مول بأقل الأسعار من يوم الجمعة وحتى 14 يونيو في المقال التالي

بدأت أسواق عبد الله العثيم في طرح عروضها المميزة الجديدة. فمع بداية يوم الجمعة انتشرت عروض العثيم الجديدة تحت عنوان “جبناها من الآخر يا بلاش”. وتتنوع المنتجات المعروضة ما بين السلع الأساسية من زيوت وأرز وغيره. وبين منتجات العناية الشخصية هذا بالإضافة إلى ما تقدمه أسواق العثيم من تخفيضات هائلة على الأجهزة المنزلية. الأمر الذي يعد فرصة لا يجب تفويتها لكل من تريد شراء مستلزمات جديدة لبيتها. وفي السطور التالية نتناول معكم مجموعة من العروض المتاحة، بدءاً من اليوم وحتى يوم الإثنين الموافق 14 يونيو. عروض العثيم مول ليوم الجمعة حتى 14 يونيو عرض مميز على كريم نيفيا مرطب للجسم والبشرة الجافة حجم العبوة 400 مل. سعر الحبة 10.50 ريال بدلاً من 27.50 ريال بتوفير قدره 17 ريال سعودي.

استمتعي بماء الشرب البارد مع مبرد مياه هومر. كما يوجد به ميزة الماء الحار بسعر 179 ريال بدلاً من 345 ريال ليكون مبلغ التوفير 166 ريال. مع الأخذ في الاعتبار أن المتاح لكل عميل شراء قطعة واحدة من هذا المنتج.

اشتري الآن 2 حبة من عسل نحل طبيعي صافي لانجنيز وزن الحبة 500 مل. بسعر 44.5 ريال بدلاً من 83 ريال ليصل التوفير إلى 38.5 ريال.



متوفر الآن في العثيم عرض على كيلو طماطم محمي بسعر 3.75 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

كيلو من برتقال أبو صرة بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.45 ريال. يحتوي البرتقال على فيتامين ج الذي يساعد على تقوية مناعة الجسم للكبار والصغار. مسموح لكل عميل بشراء 3 كيلو فقط.

كيلو من الموز بسعر 1.90 ريال بدلاً من 4.50 ريال. يحتوي الموز على البوتاسيوم ويمكن لكل عميل شراء حتى 3 كيلو. Othaim mall best offers اشتري كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 33.5 ريال بدلاً من 47.95 ريال، بفارق سعر 14.45 ريال.

احصلي على كيلو من المفروم البرازيلي المبرد بسعر 19.75 ريال بدلاً من 28.95 ريال. مع الأخذ في الاعتبار أن المسموح لكل عميل فقط شراء 2 كيلو من هذا المنتج.

أرز وايت سوان كالروز وزن الكيس 5 كيلو بالإضافة إلى 10% مجاناً بسعر 18.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.



كيس وزن 5 كجم من أرز الشعلان مزة بسمتي بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال. مسموح لكل عميل شراء 3 أكياس فقط.



اشتري ربطتين من زيت العربي نباتي بلاستيك سعة العبوة 1.5 لتر واحصلي على أطعمة مقلية مميزة.

اشتري كرتونة من حليب الصافي كامل الدسم 12 عبوة سعة 1.5 لتر مقابل 31.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال. ليكون المبلغ الذي يتم توفيره 21 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم مول بأقل الأسعار من يوم الجمعة وحتى 14 يونيو - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم مول بأقل الأسعار من يوم الجمعة وحتى 14 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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