نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية اوفر عروض الصيف الشهرية من ساكو SACO في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية اوفر عروض الصيف الممتعة لأجازة مسلية ومشوقة تقضيها مع عائلتك، يقدم متجر ساكو SACO أفضل خصومات على مسبح ساكو، مكيفات سبليت، مكيفات شباك، مراوح ومبردات، ويقدم ساكو مجموعة متنوعة من لوازم الصيف والألعاب الصيفية بأسعار مناسبة، كما يمكنك طلب المنتج المفضل من خلال خدمة ساكو اونلاين والتمتع بخدمة التوصيل لأي مكان داخل حدود المملكة العربية السعودية، وتبدأ عروض ساكو السعودية من الخميس 9 شوال 1442 وتستمر لمدة شهر كامل، وبذلك تنتهي في يوم 9 ذو القعدة 1442 أو حتى نفاذ الكميات، ومع بداية الصيف يكثر البحث عن الألعاب المائية المنزلية والمبردات ومكيفات الهواء لتحسين حالة الجو في محيط المنزل والعمل، وإليكم أفضل عروض.

عروض ساكو

إذا كنت تبحث عن مبردات الهواء والمكيفات بمختلف أنواعها وأحجامها، يقدم لك ساكو السعودية أقوى عروض وتخفيضات حصرية على أسعار المكيفات، ولكلٍ منها استخدامه الخاص والفريد، فإذا كنت من محبي الجلسات الخارجية وتحتاج لتبريد المحيط الخارجي في حديقة المنزل فيمكنك إختيار المراوح الرذاذ، والتي تلطف من حدة الحرارة الشديدة للطقس، وتمنحك نسيم بارد ورطب في الأجواء الحارة والجافة، أما إذا كنت تحتاج لأحد منظفات المكيفات القوية والتي تساعدك على التخلص من الشوائب و الاتربة والعوالق بالمكيف لكي يعود للعمل بكفاءته المعتادة، فيقدم لك ساكو SACO أقوى منظفات المكيفات بأسعار موفرة، وإليكم أفضل العروض:

مروحة رذاذ 300 وات، 66 سم، تعمل بـ 3 سرعات، 48 لتر للخارج بسعر 1699 بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عرض 1+1 منظف ومعقم مكيفات 300 مل + مزيل الرائحة 300 مل بسعر 89.50 ريال سعودي.

مكيف صحراوي 80 لتر من هوميكس، 280 وات بسعر خاص 1299 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

مبرد هواء من هوميكس 200 وات، سعة 20 لتر بسعر 699 بدلًا من 749 ريال سعودي.

مبرد هواء من هوني ويل 85 وات، سعة 12 لتر بسعر 499 بدلًا من 579 ريال سعودي.

مروحة مكتب من بلاك اند ديكر 55 وات، مقاس 40.6 سم، بسعر 159 بدلًا من 179 ريال سعودي.

مسبح ساكو

مع حلول فصل الصيف وبداية إرتفاع درجات الحرارة يُعد الحل الأمثل هو شراء مسابح الأطفال أو المسابح المنزلية، والتي تمنحك وقت مسلي ومليء بالمتعة والتشويق، فمن أهم مميزات المسابح المنزلية هو ضمان نظافة المياه والمسبح بشكل عام، يقتصر على إستخدام أفراد العائلة والمنزل فقط، كما يتيح لكم متجر ساكو الالكتروني بإختيار المسبح المناسب من عدة إختيارات بأسعار منافسة وموفرة، وتتنوع المسابح بين المسابح العائلية ومسابح الأطفال، كما أنها تتميز بالجودة العالية من حيث جودة الصُنع والمواد المستخدمة، كما يوفر لكم ساكو مجموعة مميزة من كراسي حمام السباحة المريحة، والتي تتيح لك الإسترخاء والإستمتاع بالأجواء المحيطة، ومن أوفر عروض ساكو مسبح:

طقم حوض سباحة بـ إطار معدني مخصص لسن 6 سنوات بسعر 299 بدلًا من 369 ريال سعودي.

مسبح عائلي مستطيل الشكل، مزود باطار معدني مقاس 260×160×65 سم، مقاوم للثقب يتحمل الضغط بسعر 449 بدلًا من 499 ريال سعودي.

حوض سباحة سهل التركيب مزود بـ فلتر لسن 6 سنوات أو أكثر مقاوم للثقب بسعر 449.75 بدلًا من 499.75 ريال سعودي.

زُحليقة مخصصة لحمام السباحة قابلة للنفخ بسعر 549 بدلًا من 599 ريال سعودي.

لعبة منصة القفز للأطفال مقاس 112×174×174 سم بسعر خاص 249 بدلًا من 319 ريال سعودي.

عرض مميز على مبرد مشروبات من انتكس قابل للنفخ بسعر 89.75 ريال سعودي.

ساكو

تتضمن عروض ساكو أيضًا عروض خاصة على أسعار وحدات الألعاب المائية الخاصة بالأطفال، والتي تضفي جو رائع من المرح خلال الصيف في المنزل، ويمكن إعتبارها من الوحدات الخارجية بحديقة المنزل أو على المسبح، فإذا كنت من محبي المرح لأطفالك ولا يمكنك الخروج والإنتقال إلى مدن الألعاب المائية خلال الصيف فيمكنك تصفح أحدث عروض ساكو لهذا الشهر:

وحدة العاب مائية ممتعة مقاس 290×180×104 سم كود 733G9 بسعر مذهل 389 ريال سعودي.

وحدة العاب مائية كود 19747 مقاس 249×191×109 سم بسعر خاص 229.75 بدلًا من 249.75 ريال سعودي.

وحدة العاب مائية كود 58564 مقاس 218×188×99 سم بسعر 249 بدلًا من 279 ريال سعودي.

وحدة العاب مائية شكل ديناصور كود 20965 مقاس 333×229×112 سم بسعر 329 بدلًا من 359.75 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية اليوم

من المهم في ظل الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا توفير أفضل وسائل التسلية والمتعة المنزلية لأطفالك وعائلتك، وعليه فإن متجر ساكو الإلكتروني SACO أكبر متاجر السعودية يوفر لعملائه قطع مناسبة من الألعاب المنزلية الخارجية، والتي تحتاج لمساحة أكبر لتشعر بالحرية خلال وقت اللعب والترفيه، كما يوفر ساكو العديد من الألعاب المائية المذهلة لعملائه بأسعار مذهلة وخصومات حصرية حتى يوم التاسع من ذي القعدة 1442، ومن أفضل العروض الصيفية والمائية:

حوض سباحة مميز دائري الشكل، كما أنه مزود بفلتر لضمان نقاء المياه طوال الوقت، بالإضافة إلى أنه سهل التركيب والفك من INTEX بسعر خاص 449 ريال سعودي.

حوض سباحة ملون جديد من إنتكس بأشكال الشعب المرجانية لإضفاء المزيد من المرح بسعر 139.75 ريال سعودي.

حوض سباحة مستطيل الشكل مقاس 305×183×56 سم بسعر مميز 199 ريال سعودي.

حوض سباحة ملون بأشكال الأسماك المختلفة مقاس 305×183×56 سم بسعر خاص 229.75 ريال سعودي.

ساكو Saco اوفر عروض

يعرض متجر ساكو SACO اكبر متاجر المملكة السعودية مجموعة من أقوى عروض الصيف، إلى جانب المسابح والألعاب المائية المنزلية للأطفال، فهو يوفر للكبار مجموعة متنوعة من مبردات الهواء ومكيفات الهواء للغرف كبيرة الحجم أيضًا، كما يوفر متعة ممارسة الرياضة في المنزل في أي وقت وبمكانك المفضل مع جهاز السير الكهربائية المميز، والذي يساعد على استعادة وزن جسمك الصحي ويمكن لجميع أفراد العائلة استخدامه، كما أنه يعمل بكفاءة عالية وجودة ممتازة، ومن اوفر عروض الصيف من ساكو:

جهاز سير كهربائي 10 كيلو 2 حصان بسعر خاص 1299 بدلًا من 1599 ريال سعودي.

عرض خاص على جهاز تنقية الهواء بسعر 1099 بدلًا من 1209 ريال سعودي.

كرسي استرخاء يتمتع بخامات عالية الجودة بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

عبوة غاز لمكيف الهواء 0.59 لتر بسعر 179 بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

جهاز مكيف هواء سهل الحمل والانتقال 12000 وحدة من Honeywell بسعر 1599 بدلًا من 1799 ريال سعودي.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من عروض الصيف من ساكو السعودية، واوفر عروض ساكو على المسابح و المكيفات والمبردات ولوازم الصيف والإجازة المنزلية، ويمكنكم الطلب عبر موقع ساكو السعودية المميز، والاستمتاع بخدمة التوصيل لأي مكان داخل المملكة، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض.