نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الشتا والصيف على محضرات الطعام من ماركات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى الخصومات وعروض الشتا والصيف على محضرات الطعام من علامات تجارية مختلفة بأقل الاسعار، عزيزتي المرأة إذا كان حلمك الحصول على محضرة طعام ذكية وبمواصفات عالمية وفرنا لكم تشكيلة واسعة من محضرات الطعام والعجانات تابع موقعنا أول بأول ليصلك كل ما هو جديد عن عروض الصيف.

أقوى عروض الشتا والصيف على محضرات الطعام

تسوق الآن واحصل على متطلباتك المنزلية من أحدث الأدوات والأجهزة مع أقوى عروض الشتا والصيف اليوم والتي تعمل على تحطيم الأسعار.

وفر أموالك الآن واحصل على ما تريد من محضرات الطعام الحديثة بأعلى جودة تصميم ضد عيوب الصناعة مع متجر الشتا والصيف.

محضرة طعام كينوود بسعر 849 ريال.



قدرة كهربائية 100 واط.

اللون المتوفر: الرمادي.

وعاء سعة 3 لتر كسبريس بريب.

كما أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.

استمتع الآن بسعر مميز واحصل على محضرة طعام كينود الذكية والسريعة.

عجان كينوود بروسبيرو بسعر 929 ريال



سعة الوعاء: 4.3 لتر.

كما تتميز بقدرة كهربائية تصل إلى 1000 واط.

كما تتميز بقدرة كهربائية تصل إلى 1000 واط. اللون المتوفر: رمادي.

مع العلم أن السعر المعروض يشمل ضريبة القيمة المضافة.

كما تتميز بتصميم مريح وذكي يساعدك على تحضير الوجبات اليومية مع خفق العجيب بدون مشقة على اليد.

استمتعي الآن بمحضرة الطعام الرائعة والمميزة من كينود واحصلي عليها بسعر مميز مع عروض الشتا والصيف.

تعرف على عروض الشتا والصيف اليوم

عجان كينوود بسعر 1,999 ريال.



إذا كنتي تبحثين عن عجانة بسعة كبير لإعداد الكيك والبسكويت والكعك بكل سهولة.

كما يمكن إعداد عجين البيتزا والفطائر بشكل أسرع.

تمتعي بسعة وعاء كبيرة تصل إلى 6.7 لتر.

كما تتميز أيضًا بقدرة كهربائية تصل إلى 1200 واط.

السعر المعروض يشمل ضريبة القيمة المضافة.

كما أن العجانة تأتي مع ثلاث أدوات خفاقة/ أداة للخلط/ أداة للعجن.

محضرة طعام فيليبس بسعر 689 ريال

