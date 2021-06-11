شوف أقوى عروض الفلاح للسيارات اليوم يونيو 2021

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أقوى عروض الفلاح للسيارات

نيسان كيكس 1.6 موديل 2020



بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية مع عازل حرارى مجاني

ضمان 10 سنوات

بسعر مذهل يبدأ من 790 ريال شهريًا.

نسبة تأمين 4.50% مع نسبة الفائدة 0.99% سنويًا.

تعرف على أقوى عروض الفلاح للسيارات

مازالت عروض الفلاح مستمرة لكي تحقق حلمك وتحصل على سيارتك بأقل سعر.

كما يوفر لكم تشكيلة واسعة من السيارات الحديثة والمستعملة بحالة جيدة.

كما يمكنك شراء ما تريد واختيار نظام الدفع المناسب لك.

يوفر لكم الفلاح ضمان لمدة 10 سنوات على السيارات حتى تجد مكان آمن لصيانة سيارتك مع نخبة من أمهر الخبراء وفنيين التصليح والصيانة.

احصل الآن على سيارة شفروليه تاهو موديل 2021 مع مقدم 50% من قيمة السيارة ودفع 50% الأخرى بعد سنتين، مع عروض الفلاح للسيارات بالتأكيد أنت الرابح الوحيد.

نسبة الفائدة 0%

نسبة التأمين 4.50 سنويًا.

عزيزي العميل هذا العرض ساري حتى نهاية الشهر الحالي ” آخر موعد 30/6/2021 “

أقوى عروض الفلاح للسيارات السعودية



يوفر لكم الفلاح للسيارات عروض وأسعار لا تصدق على جميع الموديلات الحديثة.

إذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة أو تبديل سيارتك بسيارة موديل أحدث يمكنك القيام بذلك وبكل سهولة مع عروض الفلاح.

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