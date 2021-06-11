نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الفلاح للسيارات اليوم يونيو 2021 في المقال التالي
استمتع الآن مع أقوى عروض الفلاح للسيارات واحصل على سيارتك المفضلة بدون دفع مقدم مع ضمان لمدة 10 سنوات، فمن الآن لا شيء مستحيلاً مع سيارات الفلاح التي تساعدك على تحقيق حلمك في الحصول على السيارة التي ترغب بها بأقل سعر موجود في السوق مع تطبيق أقل نسبة للتأمين والفائدة.
أقوى عروض الفلاح للسيارات
نيسان كيكس 1.6 موديل 2020
- بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية مع عازل حرارى مجاني
- ضمان 10 سنوات
- بسعر مذهل يبدأ من 790 ريال شهريًا.
- نسبة تأمين 4.50% مع نسبة الفائدة 0.99% سنويًا.
تعرف على أقوى عروض الفلاح للسيارات
- مازالت عروض الفلاح مستمرة لكي تحقق حلمك وتحصل على سيارتك بأقل سعر.
- كما يوفر لكم تشكيلة واسعة من السيارات الحديثة والمستعملة بحالة جيدة.
- كما يمكنك شراء ما تريد واختيار نظام الدفع المناسب لك.
- يوفر لكم الفلاح ضمان لمدة 10 سنوات على السيارات حتى تجد مكان آمن لصيانة سيارتك مع نخبة من أمهر الخبراء وفنيين التصليح والصيانة.
احصل الآن على سيارة شفروليه تاهو موديل 2021 مع مقدم 50% من قيمة السيارة ودفع 50% الأخرى بعد سنتين، مع عروض الفلاح للسيارات بالتأكيد أنت الرابح الوحيد.
- نسبة الفائدة 0%
- نسبة التأمين 4.50 سنويًا.
- عزيزي العميل هذا العرض ساري حتى نهاية الشهر الحالي ” آخر موعد 30/6/2021 “
أقوى عروض الفلاح للسيارات السعودية
يوفر لكم الفلاح للسيارات عروض وأسعار لا تصدق على جميع الموديلات الحديثة.
إذا كنت ترغب في شراء سيارة جديدة أو تبديل سيارتك بسيارة موديل أحدث يمكنك القيام بذلك وبكل سهولة مع عروض الفلاح.
استمتع بعروض ومزايا بلا حدود مع شركة الفلاح للسيارات مع العلم أن تلك العروض سارية حتى نفاذ الكمية.
- يوفر لكم عرض على سيارة نيسان صني SV-1.5 موديل 2021 ابتداء من 671 ريال شهريًا.
- كما يوفر لكم عروض أخرى على سيارات تويوتا راش 1.5 استاندر موديل 2021.
- كما يوفر عرض هائل على سيارة جمس يوكون 2X4 موديل 2021 مع ضمان 10 سنوات يمكنك الآن دفع 50% من قيمة السيارة ودفع 50% الأخرى بعد سنتين
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض الفلاح للسيارات اليوم يونيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.