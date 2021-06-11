شوف هلا بالصيف مع أقوى عروض شركة الصالح للسيارات

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عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوى عروض شركة الصالح للسيارات والتي تقدم لك سيارتك المفضلة على طبق من ذهب مع تحطيم الأسعار والخصومات التي توفرها مع تسهيل طرق الدفع، مجموعة الصالح طريقك الأمثل للحصول على سيارتك المفضلة وبأقل سعر ممكن، لا تضيع الفرصة العروض سارية حتى نفاذ الكمية. أقوى عروض شركة الصالح للسيارات بالسعودية تسعى شركة الصالح لتحقيق علاقات ناجحة مع عملائها وزيادة ثقتهم.

ونجحنا في ذلك من خلال تقديم منتج بجودة عالية وضمان 10 سنوات لكي تجد قطع الغيار وخدمات الصيانة المتكاملة مع الشركة.

كما يمكنك الحصول على سيارة أحلامك بدون عقبات مع توفير طرق مختلفة للدفع.

كما نقدم للعميل مجموعة واسعة من أحدث الموديلات وجميع قطع الغيار وهذا ما جعلنا دائمًا الخيار الأول والأفضل لدى الكثير من عملائنا. تعرف على عروض شركة الصالح للسيارات امتلك الآن سيارة هوندا اكورد LX بسعر 93,000 ريال.

متوفرة بالألوان الأسود/ الأبيض/ الرمادي الفاتح والغامق.

كما نوفر لكم خدمة الصيانة المجانية لمدة عامين. امتلك الآن سيارة كريتا سمارت بلس بسعر 64,000 ريال. متوفرة بالألوان الأبيض/ الرمادي الفاتح/ الأسود.

كما نوفر لكم أيضًا ضمان لمدة 10 سنوات. امتلك الآن سيارة بايك X35 لكجري موديل 2021 بسعر 55,775 ريال. متوفر بالألوان الأحمر/ الأزرق/ البني.

كما نقدم لكم ضمان لمدة 10 سنوات.

عروض قوية من شركة الصالح للسيارات عروض مجموعة الصالح مازالت مستمرة وبقوة لكي نساعدك في تحقيق حلمك والحصول على سيارتك المفضلة.

مع توفير سيارات أخرى تخطف القلب والذهن بفضل تقنياتها المتطورة والحديثة.

استمتع الآن مع الصالح جروب بسيارة إلنترا GLS MID موديل 2021.

الألوان المتوفرة الابيض/ الرمادي الفاتح والغامق/ الأسود.

كما نوفر لكم خدمة الصيانة المجانية لأول عامين.

عزيزي العميل عليك أن تعرف أن تلك الأسعار غير شاملة للقيمة المضافة.

استمتع الآن بسيارة كومباس لونجتيود Jeep موديل 2021 بسعر 84,500 ريال. متوفرة بالألوان التالية الأبيض/ الأزرق/ الأسود/ الرمادي.

كما نقدم لكم خدمة الصيانة المجانية لأول عامين.

السعر المعروض بدون القيمة المضافة. استمتع بسيارة رينو تاليسمان LE-PLUS موديل 2018 بسعر 67,850 ريال.

متوفرة بالألوان التالية أبيض/ أسود/ رمادي

كما نقدم لكم ضمان لمدة 5 سنوات.

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