شوف أقوى عروض باريس غاليري بالسعودية اليوم

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عمر شويل - جدة نوفر لكم أقوى خصومات وعروض باريس غاليري بالسعودية على بعض المنتجات مثل المكياج والعطور الرجالي والنسائية استمتع بخمسين بالمائة خصم على عطور باريس غاليري العالمية والتي تساعدك على إطلالة أنيقة تجذب الأنظار إليك وتجعلك دائمًا مميزًا، لا تفوت الفرصة واحصل على ما تريد من متجر باريس غاليري بأقل سعر. عروض باريس غاليري السعودية استمتع الآن بخصم 50% على عطر ميوزيك دي بارفيوم للجنسين ليصبح بعد الخصم بسعر 970.26 ريال.

العطر للجنسين.

سعة العطر: 100 مل.

كما أن السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة. استمتع الآن بخصم 50% على عطر موريسك الأندلس ليصبح السعر الآن 934.20 ريال.

العطر للجنسين.

سعة العطر: 50 مل.

كما أن هذا السعر يشمل القيمة المضافة. استمتع بعطر اليكسر من روجا بسعر لا يصدق 1353.15 ريال

العطر نسائي

هذا العطر من العطور الحديثة والمميزة التي تفضلها الكثير من النساء.

كما أن مكوناته الفريدة جعلته الأكثر مبيعًا ولذلك نوفره لكم بسعر أكثر من رائع في عروض باريس غاليري اليوم.

العطر مكون من لمسات رائعة من خشب الأرز والكشميران والمسك وخشب الصندل مع القرفة والفانيليا.

كما أنه مكون ايضًا من الخوخ والبرغموت مع الورد الحمضي وإبرة الراعي من أجل إطلالة أكثر أناقة. أقوى عروض باريس غاليري بالسعودية اليوم يوفر لكم المتجر تشكيلة واسعة وأكثر من رائعة للاستمتاع بأناقتك وكلك من يبحث عن عطور مركزة وأصلية.

كما يوفر لكم المتجر خصومات رائعة بداية من 30% وحتى 70% مع توفير عروض أسبوعية.

كن واحدًا من المميزين واحصل على عطور انسيابية تناسب جميع الأذواق والاختيارات مع باريس غاليري. تعرف على العروض الآن: عطر كيوبيد للجنسين بخصم 50% ليصبح سعره الآن 645.15 ريال. سعة العطر: 50 مل.

كما أن السعر المعروض يشمل ضريبة القيمة المضافة. عطر أمورينو بلاك كاشمير بخصم يصل إلى 50% ليصبح سعره الآن بعد الخصم 648.95 ريال.

العطر للجنسين

سعة العطر: 50 مل.

كما أن السعر المعروض يشمل ضريبة القيمة المضافة.

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