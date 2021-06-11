نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الدانوب اليوم السبت وحتي 15 يوينو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في هذا المقال عروض الدانوب اليوم والتي ينتظرها الجميع حيث تعد من افضل العروض التي تقدم افضل وأجود المنتجات والسلع الغذائية وجميع الأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها حيث تقدم عروض الدانوب جميع الأجهزة الكهربائية بخصومات كبيره حيث تصل إلى 50% في جميع متاجرها في جميع المدن في المملكة العربية السعودية مكه والمدينة والرياض كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات علي جميع المنتجات حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء 15 يوينو 2021.

عروض الدانوب اليوم

تحتوي عروض بن داود علي جميع المنتجات الغذائيه حيث تقدم جميع انواع الفواكه و الخضروات الطازجه كالجزر و الكوسه الخضراء و الفلفل الرومي و البرتقال و الليمون الاخضر و المانجو والموز والمشمش والخوخ بخصومات كبيره لجميع المواطنين فسارعوا في الاستفاده من تلك الخفيضات قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه في جيمع المتاجر.

تضم عروض الدانوب اليوم جميع انواع اللحوم حيث تقدم مفروم اللحم البرازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي و فخذ غنم بسعر 54ز95 ريال سعودي و وكتف غنم بسعر 52.95 ريال سعودي و لحم حاشي بدون عظم بسعر 32ز95 ريال سعودي فقط كما تقدم عروض الدانوب جميع انواع الدجاج حيث تقدم دجاج طازج بسعر 15.95 ريال سعودي و ارجل دجاج بسعر 14.95 ريال سعودي فقط

كانت هذه عروض الدانوب اليوم التي قدمناها لكم من خلال المجلة كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات علي جميع المنتجات الغذائيه كالفواكه والخضروات وجميع أنواع اللحوم والدجاج والأسماك وجميع المنظفات ومستحضرات التجميل التي يحتاجها جميع الرجال و النساء والعديد من المنتجات الأخري الهامة بخصومات تصل الي نصف الثمن حيث يستمر هذا العرض حتي الثلاثاء 15 يونيو 2021.