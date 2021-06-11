نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ عيد الأضحى المبارك لعام 1442- 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك بدأ المسلمون في البحث عن تاريخ عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات للتجهيز لهذين اليومين المباركين من شراء لوازم العيد، والبدء في استعدادات العيد وتجهيز الأضحيات للتضحية في عيد الأضحى المبارك، وكذلك لمعرفة موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيضاً معرفة ميعاد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر، ولهذا نحن اليوم في هذا المقال لنتعرف على جميع هذه المعلومات، تابعوا معنا.

موعد رؤية هلال ذي الحجة 2021

يتم تحديد تاريخ عيد الأضحى ووقفة عرفات من كل عام بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة وذلك يوم الرؤية، وتقوم المملكة العربية السعودية كل عام بتحديد موعد الرؤية وموعد غرة شهر ذو الحجة، وذلك لأن مناسك الحج مرتبطة بها.

ومن المقرر وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الرؤية سوف يوافق يوم السبت بتاريخ 29 ذي القعدة للعام الهجري 1442 أي الموافق يوم 10 يوليو العام 2021م.

وعلى هذا فإن هلال ذو الحجة سوف يظهر بشكل مباشر بعد الاقتران والذي سيحدث يوم السبت 29 ذي القعدة في الساعة السابعة و 33 دقيقة مساءً وذلك بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

تاريخ عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات

صرح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري في بيان له أن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات في مصر يتم تحديده بعد معرفة موعد أولى أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي.

على أن أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1442 سوف توافق فلكياً يوم 11 يوليو القادم أي يوم الأحد، وعلى هذا فإن وقفة عرفات للعام الميلادي 2021 سوف تكون في يوم 9 من شهر ذي الحجة أي توافق تاريخ 19 يوليو أي يوم الإثنين، وبهذا يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم 10 ذي الحجة أي الثلاثاء الموافق 20 يوليو القادم، وبهذا يتبقى حوالي 42 يوماً على قدوم عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021

بعد معرفة تاريخ عيد الأضحى ووقفة عرفات فإنه من المقرر أن يتم عقد صلاة الأضحى المبارك للعام الميلادي 2021 في القاهرة وجميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد صلاة الفجر بحوالي ساعتين تقريباً.

على أن يتحدد الموعد الفعلي للصلاة في كل محافظة من محافظات مصر على حدة، وذلك وفقاً لاختلاف التوقيت في كل محافظة عن الأخرى.

بعد أن أوضحت المملكة العربية السعودية بأنها سوف تقوم بفتح الباب لهذا العام 2021 أمام الحُجاج لأداء فريضة الحج، أصبح الاهتمام بمعرفة تاريخ عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات مُلحاً لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وذلك للاستعداد لأداء مناسك فريضة الحج والذي يعد من أهم وخامس أركان الإسلام الخمسة.