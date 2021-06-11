نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود اليوم السبت 12 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بن داود اليوم والتي ينتظرها الجميع حيث تحتوي علي افضل المنتجات والسلع الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه والخضروات الطازجة كما تحتوي علي جميع اللحوم والأسماك و جميع أنواع المعلبات و المشروبات كما تقدم أيضا جميع الادوات المنزلية والاجهزه الكهربائية بخصومات كبيره للغايه والتي قد تصل الي 50% كي يستطيع جميع المواطنين الاستفادة من تلك المنتجات المقدمة في أسواق ومتاجر بن داود في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عروض بن داود اليوم

تشمل عروض بن داود اليوم جميع المنتجات الغذائية حيث تحتوي علي جميع أنواع الفواكه والخضروات حيث تقدم الفلفل الرومي الأخضر بسعر 4.95 ريال سعودي و الكوسه الخضراء بسعر 4.95 ريال سعودي و الجزر بسعر 3.95 ريال سعودي و الليمون الأصفر بسعر 3.95 ريال سعودي و المانجو و الموز و الخوخ البرتقال بخصومات تصل إلى نصف الثمن لميع عملائها.

تضم عروض بن داود جميع أنواع اللحوم حيث تحتوي علي دجاج طازج بسعر 14.95 ريال سعودي و ارجل الدجاج ومفروم اللحم البقري و واللحم الحاشي بدون عظم و تقدم أيضا مفروم اللحم البرازيلي و كتف غنم بالعظم بسعر 52.95 ريال سعودي و فخذ غنم بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي و استيك بقري بسعر 49.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بند داود التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال والذي قدمنا لكم من خلاله مجله العروض كي يستفيد الجميع من المنتجات المتواجدة في هذا العرض حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء 15 يوينو 2021 فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ العرض ونفاذ الكميه المحددة في جميع المتاجر في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه والمدينة والرياض والعديد من المدن الأخري.