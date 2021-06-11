شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية، اكستر يقدم لمواطني المملكة العربية السعودية عروضاً تذهلهم من روعتها أي يوجد منتجات العروض فيها إلى 50% ومنتجات أخرى تصل العروض فيها إلى 70%، ولذلك أينما كنت متواجد في المملكة يمكنك الذهاب إلى أقرب فرع لفروع اكسترا وشراء كل ما ترغب به. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية 2021م: تخفيضات اكسترا هاتف سامسونج إيه 01 كور، 4 جي بسعة حجم “16 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 534 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف آبل آيفون 12، 5 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 3649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4049 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف آبل أيفون 12 ميني 5 جي، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 4699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5199 ريال سعودي.

هاتف هواوي 7 إيه بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الذهبي وصل سعره إلى 729 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 769 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا على هاتف سامسونج 01 كور، 4 جي بسعة حجم “16 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 329 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم بلغ سعر هاتف نوفا 7 إي بسعة حجم”128 جيجابايت” باللون الأخضر إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1149 ريال سعودي.

خصومات اكسترا وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 02، 4جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأسود إلى 425 ريال سعودي.

هاتف هواوي 7 إي، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 729 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 769 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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