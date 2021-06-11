شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 60%

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عروض جرير 2021م، تعتبر مكتبة جرير من الأماكن المضمونة والتي يفضل الذهاب إليها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أنها توفر عروضاً على العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة على رأسها هواتف المحمول بالأخص، وهذه الأجهزة تقدمها المكتبة وبأرخص سعر أي تناسب فئات المجتمع السعودي، وإليكم في السطور القادمة عروض مكتبة جرير 2021م. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية: عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون البرونزي وصل سعره إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5039 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود والرمادي وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود والأبيض وصل سعره إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم “512 جيجابايت” إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي أي 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأبيض إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى 3299 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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