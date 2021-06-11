شوف عروض بنده اليوم تخفيضات من 20 ل 60% أقوى خصومات السعودية

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عروض بنده اليوم في السعودية، هايبر بنده يقدم عروضاً على الكثير من منتجات شركة بنده السعودية وهذه العروض قد تصل إلى ٥٠%، ومن أبرز عروض هايبر بنده الطحينة التي يبلغ سعرها 9.95 ريال سعودي والجبن الكيري التي يصل سعرها إلى 18.95 ريال وغير ذلك من عروض هايبر بنده، وإذا كنتم ترغبون في التعرف أكثر على عروض المتجر فعليكم باتباع قراءة المقال. عروض بنده اليوم خصومات بنده في السعودية: تخفيضات بنده وصل سعر دجاج متبل باربكيز الأسياح إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده قوانص دجاج اليوم وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 4.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم فطيرة لوزين وصل سعرها داخل المتجر إلى 5 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 6.95 ريال سعودي.

خصومات بنده بلغ سعر كيك دونات يمامة غندور إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13 ريال سعودي .

شوكو كوكيز الأصلي مع قطع الشوكولاتة أمريكانا هيرشيز وصل سعره إلى 6.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على كعك الكأس الصغير سويتز بنكهة الفانيلا وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم جبنة مثلثات بوك وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.

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عروض بنده الأسبوعية لينة بريزيدن وصل سعره إلى 5.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 12.25 ريال سعودي.

جبنة كريم وصل سعرها إلى 17.95 ريال سعودي.

جبنة تشدر كرافت وصل سعرها إلى 20.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 26.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم تخفيضات من 20 ل 60% أقوى خصومات السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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