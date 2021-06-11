شوف عروض هايبر بنده السعودية عروض الصيف

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، يقدم لعملائه الكرام جميع الأدوات والاحتياجات اللازمة لهم، ويوفر لك ولجميع أفراد عائلتك الأطعمة الطازجة، والمنتجات التي تحتاجها بأفضل الأسعار، فإن هايبر بنده هدفه هو تحسين نوعية حياة عملائه الكرام، بالإضافة إلى تعزيز الرفاهية لديهم، وتوفير القيمة المضافة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 9 يونيو الموافق 28 شوال إلى 15 يونيو الموافق 5 ذو القعدة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

هايبر بنده ، قلاية فيليبس بدون زيت، التى تمكنك أن تقوم بتحضير جميع الأطعمة الطازجة التي تحبها ولكن بشكل صحي، حيث أنها تقوم بتسوية الطعام من خلال تقنية الهواء الساخن، ويمكنك أن تقوم بالقلي أو التحميص أو الشواء أو الخبز أو إعادة التسخين، وكل هذا يقدمه الهايبر لعملائه بسعر 399 ريال بدلاً من 999 ريال.

عروض هايبر بنده

عجان مع خلاط كهربائي من إريتي، حيث أنه يقوم بالعجن ويقوم بالخفق ويقوم بمزج أي نوع من أنواع العجين، والوعاء الخاص به مصنوع من الاستانلس ستيل، كما أن جميع محتوياته وإكسسواراته تجعله من أهم الأدوات التي لا غنى عنها في مطبخك، بالإضافة إلى أنه مرفق معه خلاط كهربائي مصنوع من الزجاج سعته 1.5 لتر، وطاقة العجان 1500 وات، بالإضافة إلى أن سعته وعائه 4.2 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 769 ريال.

عروض الخلاطات هايبر بنده

خلاط كليك أون 4 في 1 بسعر مناسب جداً، فهو بداخلة عصارة، بالإضافة لمطحنة للطحن المبلل والجاف، تحتوي دورق للعصير، فلتر يعمل بكفاءة عالية، مجموعة كبيرة ومتميزة من الشفرات المقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ، بالإضافة إلى أنه خالي من الاهتزازات، وطاقة الخلاط 500 وات، بسعر 69 ريال بدلاً من 175 ريال.

تنزيلات موزع المياه اليوم

موزع مياه حار أو بارد من أوكارينا، يعتبر هذا المبرد بدون قارورة، ويتم توصيل المبرد بإمداد من المياه، ويساعدك المبرد على الحصول على المياه، سواء كنت بحاجة إلى مياه باردة، أو بحاجة إلى مياه ساخنه، فإن موزع المياه الحار والبارد يحتوي على 2 من الصنبور، بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.