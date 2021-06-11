نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم خصم من 20 ل 60 % على الجوال والشاشات في المقال التالي

يقدم متجر ساكو الكثير من العروض المختلفة على الأدوات المقدمة منه على سبيل المثال الغلاية الكهربائية ومحضر الأرز وقلاية فيليبس الهوائية وغلاية الماء وعصارة مولينكس اليدوية و خلاط يدوي وخلاط ونسا وغير ذلك وكل هذا يقدم بأسعار مميزة جداً وفي السطور القادمة سنذكر لكم العروض المقدمة من متجر ساكو. تخفيضات متجر ساكو 2021م مروحة رذاذ 66 سم، 300 واط وصل سعرها داخل عرض ساكو إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

عروض ساكو ماكينة تنظيف بالضغط العالي وصل سعره إلى 749 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 825 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو منظف مكيفات 300 مل وصل سعره إلى 89.50 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو مبرد هواء عالي السرعة وصل سعره إلى 699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 749 ريال سعودي.

مبرد هواء وصل سعره داخل عروض ساكو إلى 499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 679 ريال سعودي. تخفيضات متجر ساكو مبرد هواء داخلي وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 679 ريال سعودي.

حجرة ثلج وصل سعرها إلى 599 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 666 ريال سعودي.

مروحة مكتب 3 سرعات وصل سعرها إلى 159 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 179.75 ريال سعودي.

مروحة كهربائية ستاند فاخرة وصل سعرها إلى 349 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 383.25 ريال سعودي.

حوض سباحة وصل سعره إلى 229.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 169.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم خصم من 20 ل 60 % على الجوال والشاشات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو اليوم خصم من 20 ل 60 % على الجوال والشاشات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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