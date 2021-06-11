أعرف متي موعد عيد الاضحي المبارك ووقفه عرفات في مصر والسعودية 2021

أعرف متي موعد عيد الاضحي المبارك ووقفه عرفات ينتظر الكثير من المواطنين موعد عيد الاضحي المبارك، وهذا الانتظار من أجل الكثيرمن الأهداف والرغبات التي يحبها العديد، ومن أهم هذه الأهداف هو قضاء إجازة عيد الاضحي مع عائلاتهم بعد أسبوع عمل طويل، كما ذبحوا الأضاحي للحصول على المكافآت، والاستمتاع باللحوم من المصادر المعروفة، وزاروا الأقارب والأهل، بشكل عام، عيد الاضحي هو الفرح واللحظة التي ينتظرها جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، لذلك يبحث الكثير من الناس عن موعد عيد الاضحي المبارك، لذلك السبب المعهد المصري للفلك والجيوفيزياء قام بالإعلان عن موعد عيد الأضحى في مصر 2021 سيُحدد على أساس شهر ذي الحجة، وعلماء الفلك أثبتوا أنه سيكون يوم الثلاثاء 20 يوليو.

أعرف متي موعد عيد الاضحي المبارك ووقفه عرفات

موعد عيد الاضحي في مصر والسعودية عام 2021، تجدر الإشارة هنا إلى أن دار الافتاء كلفت بتحديد موعد عيد الفطر في مصر عام 2021، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، لذلك يصادف هذا العام في العاشر من ذي الحجة 1442 هـ، لذلك يتأكد دخول هذا الشهر برصد الهلال كباقي الشهور القمرية العربية، سيتم استكشافه عند غروب الشمس يوم 2 فبراير من التقويم الهجري يوم الجمعة 9 يوليو 2021، وهذا يعني أن القرار النهائي لموعد عيد الفطر 2021 في مصر.

ويتحدد ذلك بعد أن تقيس دار الافتاء هلال ذي الحجة الجديد في 29 ذو القعدة (الموافق 9 يوليو / تموز، أي بعد حوالي ما يقرب من شهر ونصف تقريباً).

فقط من خلاله يمكننا معرفة ما إذا كانت فترة انتظار ذو القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، بغض النظر عن التاريخ الفلكي لعيد الأضحى في مصر عام 2021، فإن الرؤية ستؤكد ذلك أو تنفيه، وان نعتمد على الرؤية هو أساس القانون باستخدام الحسابات الفلكية.