شوف عروض بنده اليوم في مجلة بنده داخل هايبر بنده HYPER PANDA ضمن عروض بنده الأسبوعية

عروض بنده الأسبوعية Hyper panda تتميز دائما بتجديدها لجميع العملاء، وكذلك شمولها على أكثر من منتج يهم العملاء شراؤها بإستمرار، فقد حازت بندة على أكبر التصنيفات لسلاسل المحال السعودية بشكل خاص، والخليجية بشكل عام، حيث انتشرت فروع بنده لتغطي جميع مدن المملكة، وكان ذلك من أكبر أسباب شهرتها الحالية.

Hyper panda اليوم على الأجهزة الكهربائية

تشمل عروض بنده اليوم على العديد من التنزيلات على الأجهزة الالكترونية وإليكم تفاصيلها كما هو موضح في الصورة السابقة.

تفاصيل الأجهزة الكهربائية من بندة

عروض على قطاعات مع وعاء أبيض ارايتي Ariete.

عروض على عصارة بلاك اند ديكر Black & decker.

عروض على القلايات بدون زيت من ماركة بالسون.

تخفيضات على المراوح بأنواعها.

تخفيضات على الثلاجات بأنواعها.

تنزيلات قوية على التكييفات والمبردات.

تنزيلات على خلاطات مولينكس moulinex مع ملحقاتها، ومطاحنها.

مع ملحقاتها، ومطاحنها. تنزيلات على قطاعات مولينكس moulinex chopper، وعروض أخرى سبق ذكرها في الصورة.

عروض بنده اليوم

تتنوع عروض بنده (عروض بلايستيشن 4 بنده) و (عروض جوالات بنده)، وتتميز بالأسعار المنافسة دائما، حيث تقدم أنواع متعددة من الجوالات مثل: جوالات سامسونج من بنده، بتقنية الـ 4G، وتقنية الألترا ULTRA SONIC التي تعطي فرصة لرؤية أوضح من جميع الجهات بألوان جذابة، وكذلك تعدد الكاميرات بأعلى عدد من الـ PIXELS ، وكذلك العديد من جوالات نوكيا NOKIA بخاصية الـ 4G، وبشريحتي إتصال، وموبايلات هواوي المختلفة مثل: HAUAWI NOVA 7I، وجوال بنده من لينوفو كي 12، وأيضا على جوال لينوفو كي 13، وعلى جوال هواوي واي 8 بي، وتنزيلات على أنواع أخرى من الجوالات، وملحقاتها.