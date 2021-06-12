نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية للصيف على الأجهزة المنزلية والكهربية والجوالات في المقال التالي

بمناسبة قدوم فصل الصيف بدأت عروض بنده الأسبوعية الجديدة. لتبهر العملاء من جديد كعادتها وتتضمن العروض تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربية والهواتف المحمولة. بالإضافة إلى خصومات مميزة على أدوات المطبخ وأدوات الطهي المختلفة.كذلك توجد عروض وخصومات هائلة على الشاشات واكسسوارات الجوال التي لا يمكن أن يستغني عنها العديد من الأشخاص. ذلك ويوجد أيضاً ضمن هذه العروض تخفيضات على مكيفات الهواء وماكينات الحلاقة وغيرها الكثير. وفي السطور التالية نستعرض بعض هذه العروض. عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية اشتري قطاعة أرايتي مع وعاء أبيض رمادي لتقطيع الخضر المختلفة مقابل 59 ريال بدلاً من 145 ريال.

احصل على ماكينة حلاقة رجالية الكل في 1 مقابل 49 ريال بدلاً من 119 ريال. واستمتع بحلاقة آمنة ومميزة.

اشتري ماكينة حلاقة الشعر ماركة جيباس بسعر 39 ريال بدلاً من 69 ريال.

يمكنك الحصول على مياه باردة وحارة في آن واحد مع موزع مياه كليك أون الرائع. متاح بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال. احصلي على عصير طازج ومميز بلاك آند ديكر بقدرة 350 وات. علماً بأن هذا المنتج متوفر بسعر 299 ريال بدلاً من 499 ريال.

اشتري خلاط وقطاعة جيباس المميزة قدرة 400 وات متوفرة بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال.

احصلي على غلاية ستانلس سعة 2 لتر بسعر 39 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

استمتعي بمذاق صحي للأطعمة المقلية مع قلاية بالسون المميزة بدون زيت. متوفرة بسعر 279 ريال بدلاً من 549 ريال.

اشتري قدر طهي بالبخار 3 طبقات آر إف سعة 9 لتر لطهي حنيذ اللحم واللحوم والطيور المتنوعة. بسعر 55 ريال بدلاً من 78 ريال. اشتري زمزمية مياه ستيل بمقبض شاها لحفظ المياه سعة 1.9 لتر. بسعر 85 ريال بدلاً من 117 ريال.

اشتري طقم أواني طبخ ألومنيوم مغطى برخام 7 قطع بسعر 109 ريال بدلاً من 147 ريال.

احصل على طقم أواني ألومنيوم شيف آرت 7 قطع مقابل 219 ريال بدلاً من 274 ريال.

يمكنك الاستمتاع بالخروجات والتنزه في الأماكن المختلفة مع كرسي قابل للطي بسعر 69 ريال بدلاً من 93.25 ريال. تخفيضات هايبر بنده متوفر في جميع فروع هايبر بنده عرض مذهل على شاحن متنقل بقوة 10,000 أمبير. إنتاج شركة ماك بسعر 39 ريال بدلاً من 59 ريال.

تستطيع شراء شاشة تلفزيون تي سي إل 65 بوصة للاستمتاع بالبرامج المتنوعة ومشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها. متوفرة الآن بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال.

وفقاً لبروشور العروض يمكن أن تستمتع بمشاهدة التلفزيون مع شاشة تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة المتاحة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال.



الآن يمكنك تسخين الطعام وإعداد الفشار اللذيذ وتفكيك الأغذية المجمدة في أسرع وقت مع مايكروويف وايت وستنجهاوس. متوفر الآن سعة 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

اشتري الآن مكيف هواء كليك أون المميز بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية للصيف على الأجهزة المنزلية والكهربية والجوالات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية للصيف على الأجهزة المنزلية والكهربية والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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