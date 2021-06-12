نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية lulu ضمن عروض الصيف وعروض لولو الرياض بخصم 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم سلسلة محلات LOLO السعودية والرياض بشكل خاص العديد من عروض الصيف من تخفيضات LULU منذ بداية صيف 2021، ومستمرة حتى الآن، حيث تقدم lulu Hyper market عروض مميزة على كل ما يحتاجه المصيف من أدوات، وملابس، ومعلبات، ومشروبات، وحلويات، كل هذا من خلال أكبر سلسلة محلات في الخليج للبيع بالتجزئة.

عروض الصيف من لولو السعودية

تتميز عروض الصيف من لولو بتنوعها حيث تشتمل على كل ما يحتاجه أي مصيف مثل: coleman 50QT performane cooler، وكذلك coleman 36QT extreme cooler، وأيضا خصم على أطقم التبريد 3 قطع، 3pieces cooler set للتبريد الكامل 36qt، وعلى صندوق التبريد للمصايف الكوزموبلاست 30 لتر ice box.

عروض لولو بلس للصيف

تابع معنا العروض: تقدم لولو العديد من العروض الصيفية على: كيب كولد صندوق تبريد ديلوكس keep cold deluxe 46 liter، ريلاكس حقيبة تبريد relax cooler bag 8 ltr assorted، ريلاكس حقيبة تبريد أكبر 36 liter assorted، وكذلك خصم على ريلاكس حقيبة التنزه relax picnic bag، وكذلك تنزيلات جيدة على فريش مبرد المياه 6 لتر، fresh water cooler 6 ltr، وعلى فريش صندوق التبريد 22 لتر fresh icebox، وكذلك على الكولمان البارتي 2 جالون Coleman party stacker cooler 2 gallon، وعرض على الكولمان المبرد للمياه مع العربة Coleman 50QT COOLER WITH TROLLEY.

فروع ومواعيد عمل لولو

كما هو موضح في الصور السابقة العديد من عروض هايبر لولو لهذا الصيف، ولكنكم عند زيارة أحد فروع لولو ماركت للتسوق والتنزه سوف تحصلون على عروض أكثر بكثير، فاغتنموا الفرصة الصيفية المميزة من خلال الإتصال على لولو اون لاين LULU ONLINE، أو من خلال زيارة أقرب فرع لك، حيث ستجد الفروع مفتوحة دوما لتقديم أفضل المزايا لزبائنها.