نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم السبت الموافق 12 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم التي تعد من افضل العروض حيث هناك إقبال كبير من المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لمعرفه اخر عروض هايبر بنده كي يستفيدوا من الخصومات المقدمة علي جميع المنتجات والسلع الغذائية حيث تقدم جميع أنواع الفواكه الطازجة كالعنب والتفاح والموز و البرتقال و جميع انواع الخضروات واللحوم والأسماك وجميع أنواع البقوليات و المكسرات بخصومات تصل إلي 50% لجميع المواطنين كي يتسفيد الجميع من تلك التخفيضات.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض هايبر بنده جميع ما يحتاجه كل بيت من مستحضرات تجميل التي يحتاجها الرجال والنساء كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المنظفات و الأدوات الكهربائية وجميع أنواع الأجهزة المنزلية والهواتف بمختلف أنواعها في جميع متاجر هايبر بنده في مختلف المدن مكه والرياض و العديد من المدن الأخري.

تضم عروض هايبر بنده جميع أنواع مستحضرات التجميل حيث تقدم سائل تنظيف اليدين لوكس بسعر 13.95 ريال سعودي و معقم لليدين و صابون سائل لليدين كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع البسكويت حيث تقدم معمول بالتمر بسعر 18.59 ريال سعودي و بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي و كيب كيك و خبز بسعر 3.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة بمختلف وأنواعها وبأسعار ميزه للغايه حيث تقدم الفراخ المتبلة الباربيكيو بسعر 8.95 ريال سعودي و قلوب الدجاج والقوانص بسعر 4.95 ريال سعودي كما تحتوي علي اسماك بياض الحمام و شعور كبير و جميع أنواع الجمبري حيث تقدم الجمبري المنظف الخالي و و الجمبري البحري وسمك القاروص كل ذالك تقدمه عروض بنده وهايبر بنده لعملائها بخصومات كبيره للغايه.

تحتوي عروض هايبر بنده علب العديد من المكسرات كالمكسرات المشكلة و الزبيب الذهبي و بذور دوار عباد الشمس و الجوز الأمريكي كما تحتوي ايضا علي الكمون المطحون بن المحمص بسعر 34.95 ريال سعودي كما تقدم جميع أنواع الأجهزة المنزلية و كالمروحه العامود بسعر 129 ريال سعودي و مكبر صوت سوني بسعر 299 ريال سعودي و سماعات ابل لأيفون 7 بسعر 99 ريال سعودي

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم 12 يونيو والتي قدمناها لحضراتكم من خلال هذه المجلة كي يستطيع الجميع الاستفادة من تلك الخصومات المقدمة علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

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