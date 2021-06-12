شوف عروض كارفور اليوم خصومات وتخفيضات خيالية في مختلف المنتوجات تصل إلى حوالي 60٪

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عروض كارفور اليوم حيث أن كارفور من أكبر محلات السوبر ماركت في مصر والشرق الأوسط فهي تحرص دائمًا على تقديم. الكثير من العروض والخصومات على أساس يومي وأسبوعي وشهري، علاوة على ذلك تشمل هذه الخصومات جميع المنتجات والبضائع المتوفرة في هايبر، كما أن جميع عملاء كارفور حريصون على انتظار العروض واستلامها بمجرد وصولها. كما تشمل عروض كارفور مصر مجموعة متنوعة من العصائر والمشروبات من مختلف العلامات التجارية، بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الخضروات المجمدة والطازجة. وهناك أيضًا جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء، كما تتضمن عروض كارفور اليوم أيضًا الكثير من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية الصغيرة والأجهزة المنزلية الكبيرة. عروض كارفور اليوم أربعة أكياس أرز السوهاجي ذات وزن 5 كيلوجرام ، حيث قدر سعرها بـ 100 جنيه مصري بدلاً من سعرها السابق 139.90 جنيه ، كما بلغت نسبة الخصم حوالي 23٪.

بخصم قدر بـ 23٪، بيع ثلاثة عبوات صوص هارفست بوزن 320 جرام إظافة إلى ذلك فإن سعرها 20 جنيه مصري.

سوناش لبنة تركية بوزن مقدر بواحد كيلوجرام، السعر 90 جنيه مصري، يذكر ان سعرها سابقا وصل إلى 124.95 جنيه، كما بلغت نسبة الخصم 28%.

جبنة رومي قديم بوزن مقدر بـ 1كيلوجرام السعر 90 جنيه 109.95 جنيه كما بلغت نسبة الخصم 18٪.

من بين عروض كارفور اليوم وبخصم مقدر بــ25٪. نجد علبة التونة قطعة واحدة ماركت كاليفورنيا بوزن 185 جرام، سعرها مدر ـ 20 جنيهاً بدلاً من السعر السابق 26.95 جنيه. عروض كارفور على الغسالات غسالة ملابس من نوع ال جي مع خاصية التحميل أمامي، سعة 8 كيلو جرام، بلون فضي – F4R5TYG2T ، علاوة على ذلك يبلغ سعرها 9290 جنيه.

غسالة وايت بوينت لديها خاصية التحميل العلوي بسعة 13 كيلو – DGSCM – DGBCM، كما قدر سعرها بـ 5،590 جنيه حيث كان سعرها سابقا 5،999 جنيه. أي خصم مقدر بـ 409 جنيه

غسالة PREMIUM W.M T.L PRM100TPL-C1MGR بسعة 10 كيلو، بلغ سعرها 5199 جنيه مصري.

غسالة وايت بوينت بخاصية التعبئة الأمامية، سعة 7 كيلو، 1000 لفة كما أن لونها فضي ، يبلغ سعرها 5799 جنيه. تخفيضات كارفور على الغسالات كما تشمل عروض كارفور اليوم وبسعر 6499 جنيه مصري، الحصول على غسالة ملابس من ماركت اريستون اوتوماتيك بخاصة التحميل الامامي، بسعة 7 كيلو جرام ، لونها فضي – WMG721SEX.

غسالة ملابس من نوعية توشيبا تعمل بخاصية التحميل العلوي، بسعة 10 كيلو جرام كما أن لون فضي AEW-E1050SUP علاوة على ذلك، فإن سعرها بعد التخفيض قدر بـ 5645 جنيه .

غسالة ملابس من نوعية زانوسي تعمل بخاصية التحميل الأمامي. بسعة 7 كيلو جرام، 1200 لفة في الدقيقة، لونها فضي – ZWF7240SX2 ، بالإضافة إلى ذلك قدر سعرها بـ 6،699 جنيه.

في الختام تباع بسعر 4849 جنيه مصري، غسالة الملابس من الماركة العالمية زانوسي تعمل بخاصية التحميل الأمامي. بسعة 5 كجم، 800 لفة في الدقيقة ، لونها أبيض. تخفيضات كارفور اليوم المنتج الوزن السعر الخصم بسطرمة ثوم 250 جم 60 جنيه بدلاً من 79,95 جنيه 24% 10 قطع باتيه شيكولاته / 30 جنيه بدلاً من 36,95 جنيه 18% فطير مشلتت كبير بالزبدة / 40 جنيه للقطعة بدلاً من 44,95 11% لانشون بقري ” سادة، فلفل اسود، زيتون” 250 جرام 20 جنيه بدلاً من 29,95 جنيه 33% الوسوم عمر شويل - جدة عروض كارفور اليوم خصومات وتخفيضات خيالية في مختلف المنتوجات تصل إلى حوالي 60٪ - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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