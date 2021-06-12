نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة حتي 2 يوليو بكافة فروع السعودية بأقسام متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الجديدة والتي تنتهي في يوم 2 يوليو القادم ، كما أن التخفيضات تشمل أقسام عديدة مختلفة في فروع السعودية ، كذلك العروض و تخفيضات هايبر بنده في أقسام المواد الغذائية المختلفة ، كذلك أيضاً التخفيضات القوية علي قسم العناية بالبشرة ، كذلك تشمل عروض بنده اليوم علي الأجهزة التي تخص المنزل بكافة الأقسام المختلفة ، كذلك تخفيضات قوية في عروض هايبر بنده جدة من ضمن فروع بنده ، كذلك أيضاً تشملها التخفيضات كما أن أسواق بنده تعرض التخفيضات حتي 2 يوليو ، حيث أنها فترة كبيرة من الأيام يتاح من خلالها الشراء وهي مدة كافية ، كما أننا سوف نتعرف علي أجدد عروض بنده الأسبوعية من ضمن هذه المدة .

عروض هايبر بنده الجديدة وأول أقسام التخفيضات قسم المواد الغذائية

كما هو متعارف عليه من سلسلة بنده المنتشرة علي مستوي السعودية ، حيث تقوم بعمل التخفيضات القوية كل فترة ، أما ما يميز العروض هذه المرة من بنده وتخفيضات بنده ، حيث أنها تمتد لفترة كبيرة من الأيام حتي 2 يوليو القادم ، كذلك من خلال هذه الفترة يمكن التمتع بالتسوق والشراء أكثر من مرة ، كما سوف نعرض التخفيضات للمواد الغذائية كالآتي :-

التخفيضات القوية علي ألتونه تشمل 3 قطع سعرها 10.95 بدلاً لسعرها السابق 20.85 ريال . كذلك تخفيضات هايبر بنده لمعجون طماطم السعودية 2 قطعة سعرها 16.95 بدلاً من 25 ريال سعودي . كما أن العرض القوي علي زيت نباتي نوعية دوار الشمس سعة 1.5 لتر 2 قطعة بسعر 19.95 ريال . كذلك عروض بنده اليوم علي سكر الأسرة وزن 13 كيلو سعره 24.95 بدلاً من السعر السابق 44.95 ريال . شملت العروض شاي ليبتون وزن 300 جرام بكيس سعرها 27.95 ريال بدلاً للسعر السابق 50.25 ريال . كذلك تخفيض حليب المراعي المجفف وزن العبوة 500 جرام سعرها 41.95 بديل السعر السابق 73.95 ريال .

التخفيضات القوية في بنده علي أقسام أخري للمواد الغذائية

كذلك تم عمل التخفيضات القوية علي أقسام أخري في بنده ، شملت أقسام متنوعة للمواد الغذائية متعددة الأصناف ، التي تم عملها بكافة الفروع علي مستوي السعودية وأيضاً عروض هايبر بنده جدة ، كذلك العديد من الأصناف التي نتعرف عليها كالآتي :-

تخفيضات قوية علي شبيهة القشدة عبوة وزنها 170 جرام لعدد 5 قطع بسعر 11 بدلاً من 17 ريال .

كذلك أسواق بنده شملت تخفيضات علي عبوة سعة 1 لتر عصير البرو بسعر 17 بدلاً من 24 ريال .

شملت تخفيضات علي عبوة سعة 1 لتر عصير البرو بسعر 17 بدلاً من 24 ريال . كما أن التخفيضات القوية علي عرانيس الذرة حجم كبير بسعر 4 قطع بسعر 11 بدلاً من 14 ريال سعودي .

كذلك العرض القوي علي أصابع الدجاج والجبن بحجم كبير وزن 250 جرام بسعر 27 بدلاً من 41 ريال .

حيث أن العرض الخاص بأصابع الدجاج والجبن عرض علي 2 عبوة بالإضافة لعبوة مجانية .

وهذه كانت عروض هايبر بنده الجديدة في باقي قسم المواد الغذائية بفروع السعودية .

التخفيضات القوية علي أقسام اللحوم في بنده بكافة الفروع

كذلك تتنوع العروض والتخفيضات في بنده بكل الفروع ، حيث تشمل العروض والتخفيضات بقسم اللحوم علي أصناف متنوعة ، كما أن العروض في بنده علي لحوم الغنم والعجل وغيرها من اللحوم ، كما سنتعرف عليها في السطور القادمة كالآتي :-

تخفيض قوي علي ربع خروف روماني الجزء الخلفي بسعر 244.95 ريال سعودي . كذلك عروض هايبر بنده الجديدة لربع خروف كامل روماني الجزء الأمامي بسعر 244.95 ريال . كما أن الكيلو للخروف الروماني شامل العظم بسعر 48.95 ريال سعودي بفروع بنده السعودية . كذلك الكتف أو الفخذ للخروف الروماني سعر الكيلو الواحد 52.95 ريال بفروع هايبر بنده . كما أن بنده وتخفيضات بنده علي الكيلو للحم الجمل شامل العظم سعره 36.95 ريال سعودي . كذلك قطع الجمل والكيلو شامل العظم بسعر 27.95 ريال في فروع بنده السعودية . أما كيلو لحم العجل قطع بالعظم سعره 33.95 ريال سعودي في تخفيضات هايبر بنده . كما أن التخفيض القوي علي لحم كتف العجل من غير عظام سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي .

العروض والتخفيضات القوية علي قسم العناية بالجسم المختلفة من بنده

كذلك العروض في كافة فروع بنده علي مستوي السعودية ، شملت قسم العناية بالبشرة المختلفة لأنواع عديدة ، ونتعرف علي التخفيضات القوية في هذا القسم كالآتي :-

عرض قوي علي أعود قطن 3 قطع كل قطعة 200 حبة نوع شارم بسعر 20 ريال بدلاً من 27 .

كذلك عروض هايبر بنده الجديدة علي لوشن فازلين كريم عبوة وزن 725 جرام بسعر 25 بدلاً من 36 ريال .

علي لوشن فازلين كريم عبوة وزن 725 جرام بسعر 25 بدلاً من 36 ريال . كما تم تخفيض لوشن الجسم نوع نيفيا عبوة 625 جرام بسعر 25 ريال بدلاً من 35 ريال سعودي .

كذلك عروض بنده اليوم علي كريم الأفوكادو لليدين نوع دوف وزن 72 مل بسعر 15 بدلاً من 19 ريال .

علي كريم الأفوكادو لليدين نوع دوف وزن 72 مل بسعر 15 بدلاً من 19 ريال . كما أن لوشن معطر للجسم نوع ANSHANTE عبوة وزن 750 جرام بسعر 20 بدلاً من 35 ريال .

كذلك هناك العديد من الأصناف المخفضة في بنده بكل فروع السعودية التي شملتها التخفيضات .

عروض هايبر بنده الجديدة والتي شملت أقسام عديدة في بنده ، كما أن التخفيضات القوية هذه المرة التي تستمر حتي 2 يوليو ، كما أن التخفيضات الرائعة الوضحة بأقسام المواد الغذائية وغيره ، كما أنه فرصة لا تفوت في هذه التخفيضات القوية .