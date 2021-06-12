نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية arryadia 2021 الجديد على نايل سات وهوتبيرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات HD في جميع أنحاء الوطن العربي، وهي قناة حكومية متخصصة تبث بالجودتين SD لأصحاب الرسيفر العادي و HD لأصحاب الريسيفرات فائقة الجودة، وإليكم تردداتها الجديدة.

تردد قناة المغربية الرياضية

بات استقبال تردد قناة المغربية الرياضية arryadia أسهل من أي وقت مضى، حيث يمكن استقبال تردد القناة بشكل آلي من خلال خاصية البحث الأعمى على الرسيفرات الحديثة، أو من خلال إضافة ترددها بشكل يدوي على الرسيفر مع معدل الترميز وتصحيح الخطأ والقطبية.

ويستقبل تردد قناة arryadia المغربية 3 على النايل سات عبر التردد التالي:

11476 V – 27500 نايل سات

11157 V – 20000 نايل سات

تردد قناة المغربية الرياضية على عربسات والأقمار الأخرى

وتبث قناة المغربية على عرب سات ويوتلسات وهوتبيرد، من أجل أن تزيد من نسب مشاهدتها، وتمنح الفرصة للمغاربة في دول جنوب أوروبا تحديداً في مشاهدة برامج ومباريات الدوري المغربي، والمنتخب الوطني، وإليكم ترددات المغربية على هوتبيرد وعربسات:

12684 V – 27500 عرب سات

10873 V – 27500 HOT BIRD

11651 V – 15710 Eutelsat

برامج قناة المغربية الرياضية

تمتلك قناة المغربية الرياضية حقوق بث مجموعة من المسابقات الرياضية المحلية في مختلف الرياضات، مثل الدوري المغربي لكرة القدم، وكرة السلة والطائرة، وكاس الملك محمد الخامس، بالإضافة إلى مباريات المنتخب المغربي الودية، والتي تلعب داخل الديار.

كما تتحول قناة المغربية الأرضية إلى حالة البث الأرضي لبث مباريات المنتخب المغربي والفرق المغربية في بطولات أفريقيا التي تلعب في أراضي المغرب.

وتعمل قناة المغربية الرياضية على مدار 24 ساعة، وتبث ترددها مجاناُ عبر النايل سات وعربسات، دون دفع رسوم اشتراك إضافية، وهي من القنوات التي انطلقت منذ زمن بعيد، وحققت نسب مشاهدة كبيرة خاصة بالنسبة للمغاربة في الداخل والخارج.