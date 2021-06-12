شوف عروض الجوالات في جرير للأسبوع بخصومات تصل الى 35% على الهواتف الذكية الأكثر شهرة وطلبا

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عروض الجوالات في جرير للأسبوع، في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير التجارية jarir bookstore مكتبة جرير، هذه المكتبات التجارية تعرف بأنها من أفضل المكتبات داخل المملكة العربية السعودية، يفضلها جميع العملاء ويقبلون عليها من كل مكان وذلك للحصول على أفضل العروض وأفضل المنتجات، تعرض في فروعها الكثير من الأقسام التجارية، تختص في مجال الأدوات المدرسية وأيضاً الأدوات المدرسية وأيضاً قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وجميع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب والأجهزة اللوحية بمختلف مستلزماتها.
عروض جرير للجوالات الأسبوعية
مكتبات جرير التجارية في المملكة العربية السعودية تعرض للشعب السعودي أفضل السلع والمنتجات في قسم الأدوات المكتبية والأدوات المدرسية، والذي يعتبر من أحد الأقسام الأساسية في هذه المكتبات، مكتبات جرير التجارية توفر في هذا القسم لديها جميع الأدوات لديها بأقل الأسعار كما أنها توفرها بالكثير من الخدمات والميزات التي يفضلها جميع العملاء، مكتبات جرير التجارية تعرض في هذا القسم الكثير من الاحتياجات الي يطلبها الطلاب والطالبات، وتعرض العروض الخاصة بهذا القسم على الموقع الإلكتروني الخاص بها ليقوم العملاء بالشراء من خلاله.
عروض جوالات جرير المخفضة
مكتبات جرير التجارية توفر لديها أيضاً قسم الهواتف الذكية وتوفره بجميع المستلزمات الخاصة بها، تعرض مختلف أنواع الهواتف وتعرضها بأقل الأسعار داخل المملكة، مكتبات جرير التجارية توفر أيضاً قسم رائع وهو قسم خاص بالساعات، توفر في هذا القسم جميع الماركات وإصدارات حديثة أيضاً بأسعار مناسبة، تعرض أيضاً قسم كبير يحتوي على الكثير من الأجهزة الأمنية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وغيرها من الأجهزة.
قائمة أسعار عروض جرير على الجوالات
- عروض جرير اليوم هاتف اسود اللون سامسونج جالكسي اس 21 ألترا سعة 256 جيجا بايت كاميرا 3 عمودية بلغ سعر الهاتف 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.
- سامسونج فولد جرير و اسعار الجوالات في جرير هاتف أسود اللون منتج مجدد هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة الهاتف 256 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 6199 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف وردي اللون سامسونج جالكسي اس 21 سعة الهاتف 256 جيجا بايت كاميرا 3 عامودية بلغ سعر الهاتف 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3549 ريال سعودي.
- سامسونج s20 الترا جرير وهاتف رمادي اللون اس 20 ألترا هاتف سامسونج جالكسي سعة الهاتف 128 جيجا بايت 4 كاميرا مربعة بلغ سعر الهاتف 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.
- عرض جرير تيلو جامز لجيون فون دول يعو 256 جيجا بايت هاتف اسود اللون بلغ سعر الهاتف 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف 5 حي موتورولا سعة 256 جيجا بايت هاتف جرافيتي لامع اللون بلغ سعر الهاتف 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات هاتف تيلو جامز لجيون فون دول سعة 512 جيجابايت احمر اللون بلغ سعر الهاتف 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف نوكيا 8.3 إصدار حديث سعة 128 جيجابايت لون الليل كاميرا دائرية بلغ سعر الهاتف 1599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2069 ريال سعودي.
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