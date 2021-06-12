شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 55%

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وصل سعر أكياس شاي أخضر ربيع “100 كيس” إلى 14.95 ريال سعودي.

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ويفر بكريمة الشوكولاتة وصل سعرها إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 55% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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