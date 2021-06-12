شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70%

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عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، يوجد لمكتبة جرير فروع عديدة في المملكة العربية السعودية أي يوجد فرع لها في الرياض وأخر في جدة والدمام وغيره، ولذلك تأكد عزيزي القارئ أنك أينما كنت متواجد في السعودية فأنت ستستفيد من العروض المقدمة من مكتبة جرير والتي هي عروضاً تصل إلى 50% على الهواتف المحمولة والتي منها سامسونج وأوبو والآيفون وغير ذلك. عروض جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية: تخفيضات جرير شاشة تي سي ال 75 بوصة بدقة 8 كي ألترا اتش كيو إل أي وصل سعرها إلى 8999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 16999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم شاشة سامسونج 82 بوصة بدقة 4 كي ألترا اتش دي وصل سعرها إلى 7919 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 13999 ريال سعودي.

خصومات جرير مايكروسوفت سيرفس باك 2، لاب توب 2 في 1 منفصل وصل سعره إلى 10499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14999 ريال سعودي.

تنزيلات جرير شاشة هايسنس 75 بوصة بدقة 4 كي ألترا اتش دي ال دي وصل سعرها إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على هايسنس 75 بوصة بدقة 4 كيه ألترا اتش دي وصل سعرها إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاير 75 بوصة بدقة 4 كي ألترا اتش دي، ال أي دي تلفزيون وصل سعرها إلى 4149 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 8149 ريال سعودي.

خصومات جرير شاشة سامسونج 75 بوصة بدقة 4 كي ألترا وصل سعرها إلى 7999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 11999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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