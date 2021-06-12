شوف عروض بنده اليوم خصم من 30 ل 60% أقوى عروض السعودية

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عروض بنده اليوم يوفر لكم متجر بنده أفضل السلع الغذائية وبأرخص الأسعار ومن أبرز المنتجات الموجودة في متجر بنده الزيتون الأسود والملوخية والبطاطس والشوفان وقهوة جولد تشيبو وكيك الشوكولاتة جالكسي وبالتالي يقدم أيضاً متجر بنده عروضاً على الأجبان والمجمدات وغير ذلك، ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك الآن أفضل العروض المقدمة من متجر بنده. عروض بنده اليوم تخفيضات بنده كفتة بقري كولومبي وصل سعره إلى 5 ريال سعودي.

خصومات بنده نقانق بقري كولومبي وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي.

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مفروم بقري برازيلي وصل سعره داخل متجر بنده إلى 25.95 ريال سعودي.

مكعبات بقري برازيلي وصل سعره إلى 15 ريال سعودي.

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تخفيضات بنده دجاج حبة كاملة قطع قفيه وصل سعره إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جبنه بيضاء البقرات الثلاث وصل سعره إلى 10 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.95 ريال سعودي.

خلطة زبدة غير مملحة إماراتي وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.95 ريال سعودي.

زيتون كالاماتا الريف وصل سعره إلى 15 ريال سعودي

جبن شيدر أحمر وصل سعره إلى 20 ريال سعودي.

زيتون مشكل مغربي وصل سعره إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 28.95 ريال سعودي.

حلاوة طحينية سادة وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي.

جبنه عكاوي أسترا وصل سعره إلى 15 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم خصم من 30 ل 60% أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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