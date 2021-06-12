نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع رؤية هلال ذو الحجة وموعد بداية العشر الأوائل وعيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة هلال ذو الحجة هو أول نبأ نستطيع أن نحصل عليه من دار الإفتاء المصرية لكي نبدأ في الاستعداد للتحضير من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك وكل المناسك التي نستطيع أن نقوم به داخل أيامه الأربعة، لذلك سنقوم الآن بالتحدث عن ما ظهر على يد دار الإفتاء عند استطلاع القمر، فقط عليك التعرف خلال متابعتك للمقال.

هلال ذو الحجة 1442

قامت دار الإفتاء بالعمل على ذكر أن غرة ذي القعدة سوف تأتي يوم السبت الموافق يوم 11 من شهر يوليو للعام الجاري، ولذلك أدى إلى تعرفنا على أول يوم سيظهر فيه هلال ذو الحجة وهو اليوم الموافق 13 من شهر يوليو لعام وبداية العشر الأوائل.

كما أن يوم عرفت سيأتي في اليوم 19 من ذات الشهر وسيكون أول أيام العيد هو اليوم العشرين من شهر يوليو، وجاء هذا الاستطلاع وفقًا لرؤية الهلال وكان القرار النهائي الذي ظهرت به دار الإفتاء لليوم.

كما يقول العلماء في دار الإفتاء أن هناك جهة واحدة في مصر هي من لها الحق في إظهار نتائج هلال ذو الحجة ويجب على جميع المصريين أن يقوموا باتباعها، ولا يجب أن يقوموا باتباع أي رأي خارجي بالتأكيد لأنه لن يقوموا بإخراج القرار الصحيح، لذلك يلزم تجنب أي شائعات من أي مصدر غير دار الإفتاء.

استطلاع هلال ذو القعدة في السعودية

بالتأكيد اللجان التي تقوم دار الإفتاء المصرية بالعمل على تكوينها، حتى تتمكن من إصدار القرار الصحيح حيال رؤية هلال ذو الحجة وهذه اللجان تتكون من الآتي:

تسعى دار الإفتاء على تكوين سبع لجان متخصصين من الجهة الشرعية ومن جهة علم الفلك.

يحرصون على التعرف على خطوط العرض والطول الخاصة بمصر، حتى يتمكنوا من التعرف على مكان الهلال في عدة مناطق.

يقوموا بالذهاب إلى أماكن في مصر خاصة يستطيعوا منها تقصى الحقائق وراء الهلال الخاص بذوي الحجة.

كما أنهم يحرصون على القيام بتقصي الحقائق عندما يكون الجو جاف وعدم وجود أي معوقات مثل الأتربة التي قد تعيقهم أثناء عملية الرصد.

أهم ضوابط صلاة العيد

مثلما حدث في صلاة عيد الفطر سيكون هناك ذات الضوابط التي تستطيع منها أن تحافظ على نفسك وعلى غيرك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهذه هي الضوابط: