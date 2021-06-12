نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والعبادات الأهم بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم ذكر فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في الكثير من الآيات والأحاديث الشريفة ولجأ العديد من المفسرين على القيام بالتعرف على هذه الآيات والأحاديث حتى يتمكن الأشخاص من التعرف على الفضائل وما سيقومون بأخذه خلال قيامهم باتباع مناسك وأحكام هذه الأيام.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

يجب أن تعرف أن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة سوف تتمثل في النقاط التالية:

جميع الليالي شريفة ومفضلة بشكل أساسي.

يجب أن تقوموا بمضاعفة كامل الأعمال التي تقوم بها خلال الأيام العادية.

عليك أن تقوم بالاجتهاد في كامل العبادات .

. يجب أن تقوم بالزيادة من أعمال الخير وبر الأهل والأقارب.

كما يجب أن نقوم باستشهاد بما رواه الإمام البخاري حيث قال نقلاً عن نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء” قام بإخراجه أبو داود وأبن ماجه.

فضل صيام العشر من ذي الحجة يوم بيوم

يأتي فضل العشر الأوائل من ذي الحجة من حيث الصيام فيها، ويقول علماء المسلمين الآتي:

أن من المستحب أن تقوم بصوم أول عشر أيام لكن لا يجب أن تقول إن عند صومها كأنك قد قمت بصوم سنة، لكن أن هذا العمل شيء مستحب عند الله في المجمل.

كما أن الصوم من أهم الأعمال الصالحة التي يجب أن يقوم كل مسلم بالالتزام بها في أي وقت من العام، وبالتحديد في هذه الأيام، لأنها سنة ويشاع أن الرسول عليه السلام كان يصومها.

لكن في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة أتى فضل الصوم فيه بشهادة هذا الحديث الشريف، حيث قال رسول الله “صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده” أخرجه مسلم.

فيه بشهادة هذا الحديث الشريف، حيث قال رسول الله “صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده” أخرجه مسلم. يجب أن لا تقوم بصوم اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهذا لأنه يوم العيد ومن المحرمات أن تقوم بصوم أول يوم في عيد الفطر والأضحى على حد سواء.

ماذا تفعل في أيام العشر من ذي الحجة

إذا كنت تريد الحصول على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة عليك أن تقوم بتأدية هذه الأمور:

يجب أن تقوم بالتكبير والتهليل عند الله.

الصوم ومن أهم الأفعال التي يجب أن تقوم بها.

الالتزام بالدعاء الدائم خلال يوم عرفة.

التوبة من المعاصي والذنوب.

القيام بقراءة القرآن.

ذبح الأضاحي.

الصلاة في أوقاتها.

لذلك كما حرصنا على توضيح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة عليك أن تقوم باستغلال كم هذه الأيام، حتى يغفر لك الله فيها ويحل مكان المعاصي والذنوب خير ورخاء لك.