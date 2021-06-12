نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول لمدة 4 ايام فرصة قبل نفاذ الكمية في اسواق العثيم ماركت othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الجديدة في المملكة لفترة محدودة تستمر لمدة 4 ايام تعد فرصة لعملاء العثيم ماركت للشراء قبل نفاذ الكمية في اسواق العثيم othaim market ، والخصومات تم طرحها تحت شعار مميز من العثيم وهو “جبناها من الآخر يا بلاش”، ومن خلال الشعار تعلن العثيم عروض تنافسية بأسعار لا مثيل لها.

عروض العثيم مول لمدة 4 ايام فرصة قبل نفاذ الكمية في اسواق العثيم ماركت othaim market

عروض أسواق العثيم نقدمها لكم على عدد من السلع الغذائية المختارة، وهذا لمدة 4 أيام فقط تستمر حتى 5 ذو القعد 1442، الموافق الثلاثاء 15 يونيو 2021، بأرخص الأسعار المعلنة حتى وقتنا الحالي في عروض العثيم الترويجية othaim ، ونترككم في الفقرات التالية مع شرح وافي للمنتجات وتخفيضاتها.

العثيم مول

خصومات سوبر ماركت العثيم التالية خاصة بأنواع محددة منن اللحوم الطازجة وبعض أنواع الفاكهة والخضراوات، وهذا يشمل الطازج منها والمجمد على حدٍ سواء، حيث أن اللحوم تعد مصدرًا مشبعًا للبروتينات التي تساعد في بناء عضلات الجسم، أما الخضراوات والفاكهة فوائدها غنية عن التعريف لما تضمه من فيتامينات وألياف تفيد صحة الجسم والجهاز الهضمي.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 39.50 ريال سعودي، بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 33.50 ريال سعودي، بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

مفروم بقر مبرد برازيلي بسعر 19.75 ريال سعودي، بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

عروض العثيم

الصورة التالية توضح ما تم طرحه مؤخرًا في خصومات العثيم أون لاين الجديدة لهذا الأسبوع، وهذا على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية من الأرز، والزيوت، والحليب، والموز، وشامبو الشعر من هيد اند شولدرز.

اسواق العثيم

أما الصورة التالية فكما ترون بها مختلف أنواع السلع الأكثر رواجًا في تسوق العثيم أون لاين ، حيث أن بها منتجات العسل، والمكرونة، وكريمة الطبخ، وكذلك المعلبات من الفول المدمس، والقشطة، وعبوات الكورن فليكس اللذيذة.

وبهذا نكون قدمنا كل اسعار منتجات اسواق العثيم مول حتى نفاذ الكمية أو لمدة 4 أيام فقط، وانتظرونا مع المزيد من خصومات متاجر السعودية وجديد عروضات العثيم اليوم على الجوالات، والأجهزة الكهربائية في اسواق المملكة العربية السعودية.