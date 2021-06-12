شوف عروض مصرف الراجحي عروض شهر التمويل يونيو 2021

عروض مصرف الراجحي يونيو 2021 ، أقوى العروض التمويلية من مصرف الراجحي الآن ، ومع حلول شهر يونيو يقدم الراجحي عروض جديدة وهي عروض يونيو 2021 تحت مسمى عروض شهر التمويل، عروض هذا الشهر متنوعة حيث تشمل، عروض التمويل التأجيري، عروض التمويل الشخصي، عروض سداد المديونية، عروض التمويل العقاري، وعرض البطاقات. الكثير من العروض المقدمة الآن بشكل كبير من بنك الراجحي . والذي هو من أقدم المصارف بالمملكة العربية السعودية ،والذي تأسس بعام 1957 م على يد الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي، أن يقوم بالتمويل بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويوفر الكثير من الفرص للمواطن السعودي ،من أجل الحصول على التمويل اللازم للعمل من أجل فتح مشاريع جديدة.

عروض مصرف الراجحي يونيو 2021 عروض التمويل

من أحدث العروض المقدمة الآن عروض التمويل التأجيري والتي تشمل الكثير من المميزات، ويشتمل عرض التمويل التأجيري إلى قسمين . عرض تمويل السيارات بتحويل الراتب، وعرض تمويل السيارات بدون تحويل الراتب.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

متوفر برنامج .50/50

الدفعة الأخيرة حتى 40%.

الدفع على مدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

دفعة أولى تبدأ من 5%.

رسوم إدارية تبلغ قيمتها 0%.

قسط شهري منخفض.

مقدار الدفعة الأخيرة يصل حتى نسبة 35%.

الدفع على مدة تصل إلى 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.49%.

ويتم التقديم للحصول على تمويل الراجحي سواء براتب أو بدون راتب. وعن طريق عدة طرق منها، زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي ، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بالمصرف وهو 8001241222.ويمكن أيضا التقديم الإلكتروني من خلال تقديم طلب عبر موقع الراجحي الإلكتروني وتتم بعدها المتابعة من خلال خدمة العملاء، ودائما مل يتم تقديم العديد من العروض الفعالة شهريا وكان أكثرها طلبا عروض تمويل السيارات وعروض المنشآت الصغيرة من الراجحي ، والذي إجتذب عدد كبير من المواطنين للتقديم عليه والمحاولة في الحصول على العرض الذي دام لفترة محدودة في كافة فروع مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.