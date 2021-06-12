تعرف على شروط أداء مناسك الحج 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مناسك الحج هذا العام في الشهر المقبل لسنة 1442 هجري سيقتصر على المواطنين والمقيمين من كافة الجنسيات داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج.

شروط أداء مناسك الحج 1442

أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لحج 1442 هجري للفئات التالية: محصن، محصن أكمل جرعة واحدة وامضي 14 يوما، محصن متعاف من الإصابة.

خلو من الأمراض المزمنة

أن يكون ضمن الفئات العمرية 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح .

توضيح حصر التسجيل لأداء مناسك الحج والعمرة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط

تقول وزارة الحج والعمرة في السعودية في ضوء ما يشهده العالم اجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له سيقتصر حصر التسجيل على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط .

كما أكدت الوزارة أن هذا القرار جاء من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية، على ضمان سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم وأن المملكة تضع دوما في مقدمة أولوياتها امتثالا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأضافت الوزارة أن خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان كرم الله وجه وولي عهدة محمد بن سلمان حريصين كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تيسير على ضيوف بيت الله الحرام، لتمكينهم من الوصول إلى مشاعر المقدسة بكل سهولة ويسر.

وفي السياق ذاته قال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، انه سيتم إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتى لا يكون هناك ضغط على عملية التسجيل، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مبينا انه يمكن الاطلاع على الاشتراطات والتسجيل أيضا المتاح لجميع الجنسيات داخل المملكة من خلال بوابة الحج والعمرة.

كما أشاد مشاط بالجهات الصحية في المملكة التي عملت على متابعة الوضع الصحي بشكل دقيق لضمان تأدية مناسك الحج يكل سهولة ويسر، مشددا على تطبيق أعلي درجات الاحترازات الصحية أثناء أداء مناسك الحج، واعتبر أن ذلك الأمر غاية في الأهمية لحماية صحة الحاج.

وأضاف أنه تم التوصل مع الجهات المختصة في الدول الإسلامية، لاطلاعهم على مضامين القرار وكان الجميع متفهم لحرصهم على مكافحة هذا الوباء.

وأشار مشاط على أن المملكة تشرف بخدمة ضيوف الرحمن تسعى إلى تنفيذ أعلي معاير الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وما بذلته المملكة في الأعوام الماضية وخلال العام الجاري تفوق أي تكلفة للحج .

ومن جهته أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن التلقيح ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الرياض للإعلان عن آليات وضوابط الحج لعام 1442هجري.