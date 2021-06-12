نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض على المكيفات مع مبادرة حساب المواطن في المقال التالي

نوفر لكم كل ما هو جديد عن أقوى العروض على المكيفات مع مبادرة حساب المواطن والتي توفر لكم تشكيلة مختلفة من المكيفات بجودة عالية وأسعار مثالية وذلك من أجل استقطاب عدد أكبر من المواطنين لشراء تلك الأجهزة التي تعمل على تقليل استهلاك الطاقة، يمكنك الاستفادة الآن من الخصومات التي تمنحها تلك المبادرة. أجدد العروض على المكيفات مع مبادرة حساب المواطن

نوفر لكم خصومات على المكيفات ولنبدأ بمكيف كرافت سبليت بارد 2 طن ومن أبرز مميزاته: قدرة تبريد تصل إلى 24000 وحدة.

كما يتميز بكفاءة طاقة تصل إلى 13.10

يتميز أيضًا بوجود ضاغط من النوع انفرتر عاكس كهربي.

كما يتوفر نحاس مع المكيف.

ضمان لمدة عامين.

النوع: بارد فقط.

كما يوجد 5 سنوات ضمان على الضاغط.

الصناعة: المملكة العربية السعودية.

اللون المتوفر: أبيض.

السعر: 2299 ريال بعد الخصم. مكيف جبسون سبليت بارد 2 طن ومن أبرز مميزاته: يتميز بكفاءة طاقة تصل إلى 13.10

كما يتميز أيضًا بقدرة تبريد تصل إلى 24000 وحدة.

يوجد 5 سنوات ضمان على الضاغط.

كما يوجد ضمان على الجهاز لمدة عامين.

اللون المتوفر: أبيض.

كما يتوفر نحاس مع المكيف.

الصناعة: المملكة العربية السعودية.

النوع: بارد فقط.

السعر بعد الخصم: 2449 ريال سعودي. عروض مبادرة حساب المواطن على المكيفات

مكيف كاريد سبليت بارد 2 طن ومن أبرز مميزاته: يتميز بسعة تبريد تصل إلى 24050 وحدة.

كما أنه مزود بفلتر بألياف زجاجية.

ضمان 5 سنوات على الكمبروسور.

أبعاد المنتج: 63سم* 45 سم* 60 سم.

اللون المتوفر: الأبيض

السعر المتاح: 2350 ريال سعودي. شروط الحصول على المكيفات من مبادرة حساب المواطن يجب أن يكون المتقدم لتلك المبادرة مواطن في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن يكون سعودي الجنسية.

لابد من التأكد أيضًا من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

ألا يقل السن عن 21 عام.

كما يجب التحقق من أهلية المستفيد وذلك من خلال رخصة أجهزة التكييف.

مع العلم أن تلك الأجهزة مُتاح تركيبها فقط للمنازل وليست للمنشآت أو المؤسسات. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى العروض على المكيفات مع مبادرة حساب المواطن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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