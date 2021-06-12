شوف عروض لولو هايبر ماركت اليوم على أحدث الجوالات

إليكم أجدد عروض لولو هايبر ماركت اليوم على الجوالات الذكية والتي تمنحكم تجربة استخدام مثالية، فإذا كنت واحدًا من محبي التقنيات الحديثة وفرنا لكم مجموعة من العروض على جميع أنواع الجوالات الأندرويد و IOS لعام 2021 يمكنكم متابعة المزيد من العروض من خلال زيارة موقعنا الذي يمنحكم كل ما هو جديد أول بأول.

أجدد عروض لولو هايبر ماركت اليوم



لنبدأ أقوى العروض على جوال Samusung galaxy A21 والذي يتميز بالمواصفات التالية:

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

كما أنه مزود بأربع كاميرات 16 ميجا+ 8 ميجا+ 2 ميجا+ 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز بكاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل.

حجم الذاكرة العشوائية: 3 جيجابايت رام.

السعة الداخلية: 64 جيجا بايت، رامات 4 جيجا بايت.

نظام التشغيل: أندرويد 0.

كما يتميز أيضًا ببطارية 4000 مللي أمبير.

الألوان المتوفرة: الأزرق/ الأسود.

سعر الجوال: ٦٤٩ ريال سعودي.

جوال أيفون X الذي يتميز بالمواصفات التالية:

يتميز بذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت, رامات 4 جيجا بايت.

كما أنه يتميز بجودة صورة عالية بفضل الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل أما عن الكاميرا الأمامية تتميز بدقة 7 ميجا بيكسل.

حجم الذاكرة العشوائية: 3 جيجا بايت.

كما أنه يحتوي على بطارية من الليثيوم أيون 2716 مللي أمبير وغير قابلة للإزالة.

سعر الهاتف اليوم: 2899 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت اليوم على الجوالات



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جوالLenovo k 13 والذي يتميز بالمواصفات التالية: